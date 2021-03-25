Arthur Gomes se despede do Santos com texto emocionante

O atacante Arthur Gomes já está a caminho do Atlético Goianiense, onde jogará por empréstimo até no final do ano, com todo salário pago pela equipe goiana. Nesta quarta-feira, o jogador usou suas redes sociais para se despedir do Santos, clube que defendeu durante 10 anos, com uma mensagem emocionante.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Obrigado por tudo Santos. Sei o quanto me dediquei pra entregar o meu melhor em todos esses anos, desde a base até a realização do meu maior sonho que era me tornar jogador profissional de futebol. Cheguei a cidade de Santos junto com minha mãe sem ao menos saber onde iria ficar, lembro do primeiro dia como se fosse hoje, de todas as lutas, dificuldades e de todas alegrias em que passei durante esses 10 anos. Foram diversos sentimentos, tristezas, dúvidas, medo, confiança ,muitas felicidades e cheio de GRATIDÃO por sempre carregar essa camisa linda e com uma história gigante que tive a honra de vestir. Agradeço a todos os meus companheiros, comissões técnicas e a todos funcionários com quem trabalhei. Todo o meu respeito e carinho a vocês e ao clube que me ensinou a ser o que sou! Obrigado.
O Atlético Goianiense não foi o primeiro clube a buscar a contratação de Arthur Gomes por empréstimo, mas teve mais força por se tratar de uma time de Série A do Campeonato Brasileiro. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador.Arthur Gomes jogou apenas três partidas nesta temporada e sequer tem sido relacionado para os últimos jogos. Ao todo, são 99 jogos com a camisa do Santos, com 11 gols marcados. O contrato do jogador com o Peixe vai até o final do ano, com isso, ele não deve mais atuar pelo clube.