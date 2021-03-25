Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arthur Gomes se despede do Santos com texto emocionante

Depois de 10 anos de clube, atacante agora vai defender o Atlético-GO por empréstimo...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:35
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Arthur Gomes já está a caminho do Atlético Goianiense, onde jogará por empréstimo até no final do ano, com todo salário pago pela equipe goiana. Nesta quarta-feira, o jogador usou suas redes sociais para se despedir do Santos, clube que defendeu durante 10 anos, com uma mensagem emocionante.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Obrigado por tudo Santos. Sei o quanto me dediquei pra entregar o meu melhor em todos esses anos, desde a base até a realização do meu maior sonho que era me tornar jogador profissional de futebol. Cheguei a cidade de Santos junto com minha mãe sem ao menos saber onde iria ficar, lembro do primeiro dia como se fosse hoje, de todas as lutas, dificuldades e de todas alegrias em que passei durante esses 10 anos. Foram diversos sentimentos, tristezas, dúvidas, medo, confiança ,muitas felicidades e cheio de GRATIDÃO por sempre carregar essa camisa linda e com uma história gigante que tive a honra de vestir. Agradeço a todos os meus companheiros, comissões técnicas e a todos funcionários com quem trabalhei. Todo o meu respeito e carinho a vocês e ao clube que me ensinou a ser o que sou! Obrigado.
O Atlético Goianiense não foi o primeiro clube a buscar a contratação de Arthur Gomes por empréstimo, mas teve mais força por se tratar de uma time de Série A do Campeonato Brasileiro. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador.Arthur Gomes jogou apenas três partidas nesta temporada e sequer tem sido relacionado para os últimos jogos. Ao todo, são 99 jogos com a camisa do Santos, com 11 gols marcados. O contrato do jogador com o Peixe vai até o final do ano, com isso, ele não deve mais atuar pelo clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados