Arthur, Felipe Melo com a 30 e mais: Fluminense divulga os inscritos na Libertadores

O Fluminense divulgou, na noite desta sexta-feira, a lista dos 45 jogadores inscritos na Copa Libertadores da América de 2022. O Tricolor estreia já na próxima terça-feira, na segunda fase, encarando o Millonarios, da Colômbia. Do elenco principal, apenas o volante Felipe Melo terá uma numeração diferente. Ele usa a camisa 52 em homenagem ao título da Copa Rio de 1952, mas não está disponível e, por isso, será o 30.Com uma longa lista, vários jogadores dos elencos sub-20 e sub-23 também ficam disponíveis. Um dos principais é o meia Arthur, de apenas 16 anos e considerado uma das grandes joias de Xerém. Os outros são o goleiro Thiago Gonçalves; o zagueiro Cipriano; os laterais Marcos Pedro e Jhonny; o volante Alexsander; os meias Gabryel Martins Yago Ferreira; e os atacantes Alexandre Jesus, Cauã, Jefferson e Marcelinho.
Dois jogadores ainda com futuro incerto também entraram na relação para o técnico Abel Braga. Os laterais-esquerdos Marlon e Danilo Barcelos, que ainda podem sair, estão inscritos. O último, inclusive, está fora dos planos.
O Flu estreia na próxima terça-feira, às 21h30, no El Campín, em Bogotá (COL), com altitude de 2.552m acima do nível do mar. O duelo de volta com o Millonarios será em 1º de março, no mesmo horário, em São Januário. VEJA A LISTA COMPLETA:
1- Marcos Felipe2- Samuel Xavier3- Matheus Ferraz4- Luccas Claro5- Wellington6- Pineida7- André8- Nonato9- Fred10- PH Ganso11- Luiz Henrique12- Fabio13- Nathan14- German Cano15- Cris Silva 16- Caio Paulista17- Willian Bigode18- Danilo Barcelos19- Alexandre Jesus20- Yago Felipe21- John Arias22 - Pedro Rangel23 - Marlon24 - Thiago Gonçalves25 - Gabryel Martins26 - Manoel27 - Muriel28 - Wallace29 - David Duarte30 - Felipe Melo31 - Calegari32 - Marcelinho33 - Nino34 - Jefferson 35 - Alexsander 36 - Cauã37 - Matheus Martins38 - Martinelli 39 - Gabriel Teixeira40 - Arthur41 - Cipriano42 - Marcos Pedro43 - Jhonny44 - David Braz45 - Yago Ferreira