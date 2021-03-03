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Arteta fala sobre especulações nas eleições do Barcelona: 'Estou completamente concentrado no meu trabalho no Arsenal'

Treinador espanhol do Arsenal é alvo de Joan Laporta, candidato ao cargo de presidente do Barcelona que disputa eleições neste domingo...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 09:39
Crédito: AFP
Mikel Arteta é apontado como alvo de Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, como possível substituto de Ronald Koeman. O treinador do Arsenal começou a sua carreira de jogador no Barça, e falou à imprensa sobre os rumores.
Veja a tabela do Espanhol- Haverá sempre especulação durante as eleições do Barcelona. É um grande clube. Claro que cresci lá como jogador e haverá sempre rumores, mas estou completamente concentrado no meu trabalho no Arsenal. Sou treinador do Arsenal, estou satisfeito e quero fazer melhor do que temos feito até aqui - disse Arteta.
O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, também falou sobre a renovação de seu contrato com a equipe inglesa.
- Não. Estamos a meio da época. Há muito em jogo e, neste momento, isso não é uma prioridade. Tenho contrato, estou feliz aqui e acho que esse tema não é importante - disse o comandante espanhol do Arsenal.
As eleições do Barcelona ocorrem neste domingo, 7 de março.

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