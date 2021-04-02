Arsenal x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Inglês. E neste sábado, tem clássico na Terra da Rainha. Arsenal e Liverpool se enfrentam pela 30ª rodada. O jogo acontecerá no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília).
O técnico Mikel Arteta vive boa fase com o Arsenal e está nas quartas de final da Liga Europa. Para o treinador dos Gunners, sua equipe está no caminho certo e agora o foco é somente em vencer o Liverpool.
- Para obter a moral certa, para obter a confiança certa, para obter algum impulso, quanto mais jogos vencermos a equipe estará em melhor estado para disputar outras competições. É por isso que meu único foco está no Liverpool agora.
Jürgen Klopp disse que espera um jogo difícil para o Liverpool, mas acredita que da mesma forma o Arsenal também encontrará dificuldades no clássico.
- É difícil, mas também deve ser difícil para o Arsenal. Essa é, na verdade, minha única intenção: garantir que seremos exatamente o adversário que o Arsenal não quer enfrentar neste fim de semana.
Arsenal x Liverpool
Campeonato Inglês - 30ª rodada
Data e horário: 03/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Stuart Attwell Assistentes: Constantine Hatzidakis e Sian Massey-EllisOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey, Xhaka, Pépé, Odegaard e Aubameyang; Lacazette.
Desfalques: Emile-Smith Rowe (lesionado).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Thiago Alcântara; Salah, Firmino e Mané.
Desfalques: Van Dijk, Joe Gomez, Matip, e Henderson (lesionados).