Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Inglês na volta da Premier League após a Data-Fifa. Arsenal está em nono lugar e Liverpool está na sétima colocação...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 11:25

LanceNet

Crédito: Laurence Griffiths / AFP
Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Inglês. E neste sábado, tem clássico na Terra da Rainha. Arsenal e Liverpool se enfrentam pela 30ª rodada. O jogo acontecerá no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela da Premier LeagueO técnico Mikel Arteta vive boa fase com o Arsenal e está nas quartas de final da Liga Europa. Para o treinador dos Gunners, sua equipe está no caminho certo e agora o foco é somente em vencer o Liverpool.
- Para obter a moral certa, para obter a confiança certa, para obter algum impulso, quanto mais jogos vencermos a equipe estará em melhor estado para disputar outras competições. É por isso que meu único foco está no Liverpool agora.
Jürgen Klopp disse que espera um jogo difícil para o Liverpool, mas acredita que da mesma forma o Arsenal também encontrará dificuldades no clássico.
- É difícil, mas também deve ser difícil para o Arsenal. Essa é, na verdade, minha única intenção: garantir que seremos exatamente o adversário que o Arsenal não quer enfrentar neste fim de semana.
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeiaFICHA TÉCNICA
Chelsea x West BromwichCampeonato Inglês - 30ª rodada
Data e horário: 03/04/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Stuart Attwell Assistentes: Constantine Hatzidakis e Sian Massey-EllisOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Partey, Xhaka, Pépé, Odegaard e Aubameyang; Lacazette.
Desfalques: Emile-Smith Rowe (lesionado).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Thiago Alcântara; Salah, Firmino e Mané.
Desfalques: Van Dijk, Joe Gomez, Matip, e Henderson (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados