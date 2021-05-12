Arsenal vence o Chelsea no derby londrino e atrasa classificação dos Blues para a Champions

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Nesta quarta-feira, o Chelsea recebeu o Arsenal no Stamford Bridge, em Londres, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners saíram da partida com a vitória por 1 a 0, com o único gol do jogo sendo marcado por Emile Smith Rowe.

Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARJá no início da partida desta quarta-feira, quem conseguiu sair na frente do placar foi a equipe do Arsenal. O time dos Gunners foi ao ataque e, aos 16 minutos, viu Aubameyang dar a assistência para o gol do meia Emile Smith Rowe.

CHELSEA PRESSIONA​Durante a primeira etapa, o Chelsea pressionou muito o time do Arsenal, principalmente após sofrer o gol. O time da casa finalizou muitas vezes, mas não eficaz para marcar o gol durante os 45 minutos, e terminou o primeiro tempo atrás do placar.

JOGO MORNO​O segundo tempo da partida do Stamford Bridge não teve a mesma intensidade por parte do Chelsea nem o oportunismo do Arsenal para marcar um gol. Dessa forma, o placar da primeira etapa manteve-se durante o restante do jogo.

TABELA​O Chelsea precisa de pouco para conseguir a sua classificação para a Champions League, mas a derrota para o Arsenal abriu o brecha para o West Ham encostar. Os Gunners, porém, ficam para trás das zonas de classificação à competições europeias.