Arsenal entra na disputa com o Real Madrid por destaque do Leicester

A temporada 2021/22 ainda não acabou, mas os clubes europeus já se movimentam nos bastidores de olho na janela de transferências. De acordo com a imprensa inglesa, o Arsenal entrou na briga com o Real Madrid e é um dos favoritos para contratar o volante Youri Tielemans, do Leicester.+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!

O belga de 25 anos é um dos destaques da equipe e atrai interesse de gigantes europeus há algumas temporadas. Após três temporadas e meia no Leicester, Tielemans deseja dar um salto na carreira e poderia sair na próxima janela por um valor próximo a 50 milhões de euros (cerca de R$ 268 milhões).

A investida do Arsenal, no entanto, depende da classificação da equipe à Champions League. Atualmente, a equipe ocupa a quarta posição da Premier League e depende apenas de si mesmo para confirmar a vaga.

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O Real Madrid também tem interesse no atleta e aguarda o fim da temporada para iniciar as negociações. Além de Tielemans, os Merengues também têm Tchouameni e Pogba na lista de possívels reforços para o meio-campo.