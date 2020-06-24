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Arsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David Luiz

Clube inglês conclui compra do espanhol junto ao Flamengo, em negociação que pode ultrapassar os R$ 90 milhões. David Luiz fica mais uma temporada no Emirates Stadium...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 17:20

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:20

Crédito: Divulgação / Arsenal
O Arsenal anunciou em definitivo a compra do zagueiro Pablo Marí, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao clube inglês até o final da temporada. O jogador, que chegou à Inglaterra em janeiro, atualmente está lesionado, mas este fato não atrapalhou a negociação que já estava encaminhada.
Os Gunners não informaram a duração do contrato de Marí e limitaram-se a dizer apenas que será "um contrato de longo prazo". Os valores para o clube da Gávea podem chegar até 16 milhões de euros (R$ 94,5 milhões).
- Com Pablo, estamos todos decepcionados, pois ele se machucou contra o Manchester City. Desde que Arteta chegou aqui, ele estava pedindo um zagueiro central com o pé esquerdo. Ficamos muito satisfeitos com Pablo - seu comportamento, a maneira como ele está treinando, sua mentalidade e sua qualidade. Infelizmente, ele tem essa lesão, mas é claro que estamos muito felizes em mantê-lo para o futuro - disse Edu, diretor esportivo do Arsenal e ex-Seleção Brasileira.
DAVID LUIZ RENOVA POR MAIS UM ANODavid Luiz teve atuação para esquecer contra o Manchester City (Foto: Laurence Griffiths/POOL/AFP)O zagueiro David Luiz, que chegou ao Emirates Stadium no início da temporada vindo do Chelsea, também prorrogou sua estadia no clube vermelho. O defensor tinha contrato até o fim da temporada e assinou um novo vínculo até junho de 2021.
- David é um jogador muito importante para nós. Ele jogou a maioria dos nossos jogos nesta temporada e tem sido importante para a equipe. Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos - disse Edu.✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4✍️ Long-term deal for @PabloMV5✍️ Long-term deal for @OficialCedric✍️ Loan extension for @DaniCeballos46
More info on the new deals ?— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020 Além de Pablo Marí e David Luiz, o Arsenal também acertou as permanências do lateral-direito Cedric Soares, que pertencia ao Southampton e tinha situação semelhante com a de Marí, e do volante Dani Ceballos, que pertence ao Real Madrid e está emprestado aos londrinos. Sua permanência, no entanto, é somente até o fim desta temporada, já que o vínculo iria até o dia 30 de junho.E MAIS:Valencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeiasBraga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaMourinho elogia Tottenham após vitória sobre West Ham: 'Merecido'Chelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do InglêsArsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o Southampton E MAIS:

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