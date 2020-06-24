Arsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David Luiz

Crédito: Divulgação / Arsenal

O Arsenal anunciou em definitivo a compra do zagueiro Pablo Marí, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao clube inglês até o final da temporada. O jogador, que chegou à Inglaterra em janeiro, atualmente está lesionado, mas este fato não atrapalhou a negociação que já estava encaminhada.

Os Gunners não informaram a duração do contrato de Marí e limitaram-se a dizer apenas que será "um contrato de longo prazo". Os valores para o clube da Gávea podem chegar até 16 milhões de euros (R$ 94,5 milhões).

- Com Pablo, estamos todos decepcionados, pois ele se machucou contra o Manchester City. Desde que Arteta chegou aqui, ele estava pedindo um zagueiro central com o pé esquerdo. Ficamos muito satisfeitos com Pablo - seu comportamento, a maneira como ele está treinando, sua mentalidade e sua qualidade. Infelizmente, ele tem essa lesão, mas é claro que estamos muito felizes em mantê-lo para o futuro - disse Edu, diretor esportivo do Arsenal e ex-Seleção Brasileira.

DAVID LUIZ RENOVA POR MAIS UM ANODavid Luiz teve atuação para esquecer contra o Manchester City (Foto: Laurence Griffiths/POOL/AFP)O zagueiro David Luiz, que chegou ao Emirates Stadium no início da temporada vindo do Chelsea, também prorrogou sua estadia no clube vermelho. O defensor tinha contrato até o fim da temporada e assinou um novo vínculo até junho de 2021.

- David é um jogador muito importante para nós. Ele jogou a maioria dos nossos jogos nesta temporada e tem sido importante para a equipe. Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos - disse Edu.✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4✍️ Long-term deal for @PabloMV5✍️ Long-term deal for @OficialCedric✍️ Loan extension for @DaniCeballos46