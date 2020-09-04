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futebol

Arrascaeta se torna o 8º estrangeiro com mais gols pelo Flamengo

Uruguaio marcou duas vezes na vitória sobre o Bahia...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 07:20

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 07:20
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Dois gols, uma assistência e mais uma grande atuação de Arrascaeta com a camisa do Flamengo. O uruguaio foi um dos destaques do Rubro-Negro na vitória por 5 a 3 sobre o Bahia, nessa quarta-feira. Foi o 24º tento do jogador desde a sua chegada à Gávea, no início do ano passado.
Arrascaeta agora se tornou o 8º estrangeiro com mais gols na história do Flamengo. O camisa 14 deixou para trás o alemão Fritz Engel, que defendeu o clube nos anos 30, estufando as redes 23 vezes.
O argentino Narciso Doval, goleador da equipe no início da década de 70, segue liderando o ranking com folga. Foram 94 gols do ex-atacante, que morreu precocemente em 1991. Confira o top 10 dos gringos artilheiros do Rubro-Negro:
ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO FLAMENGO
1º - Doval - argentino - 94 gols2º - Benítez - paraguaio - 74 gols3º - Petkovic - sérvio - 57 gols4º - Pullen - inglês - 49 gols5º - Valido - argentino - 44 gols6º - Guerrero - peruano - 43 gols7º - Alfredo González - argentino - 31 gols8º - Arrascaeta - uruguaio - 24 gols9º - Fritz Engel - alemão - 23 gols10º - Agustin Cosso - argentino - 20 gols

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