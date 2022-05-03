Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arrascaeta revela que o Flamengo está pronto para enfrentar o Talleres: 'Preparados para mais uma final'
futebol

Arrascaeta revela que o Flamengo está pronto para enfrentar o Talleres: 'Preparados para mais uma final'

Para meia uruguaio, experiência dos jogadores rubro-negros será crucial para encarar o time argentino diante de sua torcida...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 15:16
Talleres e Flamengo se enfrentar nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Libertadores. O Rubro-Negro está invicto e é o líder do Grupo H com três vitórias. Durante a preparação, o meia uruguaio Arrascaeta contou em entrevista à 'FlaTV' que, o elenco está pronto para a partida decisiva na Argentina.- Tem uma expectativa muito grande para o time deles jogar em casa com a sua torcida. Certamente estão muito motivados. Temos jogadores que passaram por esses jogos importantes fora de casa, com torcida e estádio lotado. Estamos preparados para mais uma final - revelou o camisa 14, que tem a consciência que será um duelo complicado para o clube carioca:
- Sabemos que vai ser um jogo bem pegado contra um time argentino, que quando jogou aqui, mostrou que tem qualidade. Então é um jogo muito difícil. Se ganharmos, estamos quase classificados para as oitavas. A gente tem que encarar como uma final.
A equipe da Gávea tem chances de se classificar para a próxima fase da competição. Basta vencer o time argentino e torcer para um empate no confronto entre Sporting Cristal (PER) e Universidad Católica (CHI).
Crédito: Arrascaetaestáprontoparamaisumjogodecisivo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados