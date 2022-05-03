Arrascaeta revela que o Flamengo está pronto para enfrentar o Talleres: 'Preparados para mais uma final'

Talleres e Flamengo se enfrentar nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Libertadores. O Rubro-Negro está invicto e é o líder do Grupo H com três vitórias. Durante a preparação, o meia uruguaio Arrascaeta contou em entrevista à 'FlaTV' que, o elenco está pronto para a partida decisiva na Argentina.- Tem uma expectativa muito grande para o time deles jogar em casa com a sua torcida. Certamente estão muito motivados. Temos jogadores que passaram por esses jogos importantes fora de casa, com torcida e estádio lotado. Estamos preparados para mais uma final - revelou o camisa 14, que tem a consciência que será um duelo complicado para o clube carioca: