Arrascaeta realça entrosamento após golaço em empate: 'Nos momentos complicados, temos que aparecer'

Arrascaeta marcou um golaço e iluminou os caminhos do Flamengo no empate em 2 a 2 com o Talleres-ARG, nesta quarta, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores e realizado em Córdoba. O uruguaio, eleito o melhor jogador em campo, realçou o entrosamento e comentou sobre o lance de seu gol, que, curiosamente, surgiu no primeiro chute dado pelo Rubro-Negro na partida, já na etapa final:- Fico feliz de poder ajudar o time com mais um gol. É importante aproveitar espaços, um encontrando o outro fora da área, se deve também pela mobilidade dos atacantes, pelo conhecimento que temos de entrosamento com o lateral. Isla me conhece muito bem, não é casualidade fazer tantos gols fora da área - comentou Arrascaeta, completando sobre a qualidade das estrelas do time:

- As grandes equipes precisam também de grandes talentos. Nos momentos complicados, temos que aparecer. Estamos desde 2019 jogando juntos também. Eu, Everton, Bruno, Gabi... Pedro quando entra sempre mostra o porquê está aqui no Flamengo. A gente já se conhece muito bem, os adversários também vão nos conhecendo melhor, então temos que, a cada dia, acrescentar coisas, e isso que estamos tentando no dia a dia para quando enfrentarmos grandes equipes defensivas, como esta (Talleres), ter mais opções. É importante ter jogadores desta envergadura no nosso time.

Com o empate, o líder Fla chegou a dez pontos em seu grupo e ainda não se garantiu matematicamente nas oitavas do torneio - o que viria no caso de vitória. Mas está com a vaga bem encaminhada. Já o Talleres chegou a sete pontos, na segunda colocação.

> Veja a tabela da Libertadores

O PRÓXIMO COMPROMISSO

O Flamengo, agora, volta a campo para um clássico. E será pelo Campeonato Brasileiro. Mais precisamente, pela quinta rodada, diante do Botafogo, em Brasília, às 11h deste domingo.