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Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se reapresentam no Ninho e reforçam o Flamengo no Brasileiro

Jogadores encerraram a participação na Copa América e ficam à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 16:15
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
A reapresentação do Flamengo nesta segunda-feira foi marcada pela presença de um trio de 'reforços'. Após encerrarem a participação na Copa América, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se apresentaram ao Ninho do Urubu e devem ficar à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pelo Brasileirão.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonOs jogadores que foram titulares na derrota para o Fluminense, no domingo, fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do elenco, incluindo o trio de estrangeiros, foi a campo e participou de atividade com o treinador rubro-negro. Os atletas serão avaliados e, se tiverem condições de jogo, viajarão para Belo Horizonte nesta terça-feira.
Um dos principais nomes da equipe, Arrascaeta volta com a expectativa de melhorar o desempenho do time, que vem oscilando no início da competição. Titular até o começo da Copa América, Isla terá que disputar a posição com o jovem Matheuzinho, que aproveitou as chances no período. Piris, por sua vez, volta ao Flamengo após empréstimo ao futebol turco e inicia seu trabalho sob o comando de Ceni.Para o confronto contra o Atlético-MG, o treinador não poderá contar com Vitinho, suspenso, e Diego Ribas, que se recupera de lesão. Além deles, Gabigol e Everton Ribeiro só retornam após o fim da participação do Brasil na Copa América e são desfalques certos. Se a Seleção vencer o Peru nesta segunda, disputa o título no sábado. Se perder, disputa o terceiro lugar na sexta, dia 9.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com dois jogos atrasados, o Flamengo é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Em busca de recuperação na tabela, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada da competição.

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