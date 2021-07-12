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Arrascaeta iguala marca de Adriano e sobe mais um degrau no ranking de artilheiros do Flamengo no século

Uruguaio iniciou a virada rubro-negra contra a Chapecoense...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 12:45

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 12:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Foi suado, mas o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de duas derrotas na competição - para Fluminense e Atlético Mineiro -, o Rubro-Negro bateu a Chapecoense por 2 a 1, de virada, no Maracanã, e subiu para 8ª posição na tabela de classificação.
Quem subiu também foi Arrascaeta, autor do primeiro gol da equipe carioca na partida. No caso do meia, no entanto, foi na lista dos maiores artilheiros do clube neste século. Essa foi a 36ª vez que o uruguaio estufou as redes desde que chegou à Gávea, no início de 2019. O jogador agora ocupa a 12ª posição no ranking, empatado com ninguém menos do que Adriano Imperador. Confira o top 15:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Gabigol - 85 gols2º - Renato Abreu - 73 gols3º - Bruno Henrique - 62 gols4º - Obina - 47 golsVagner Love - 47 golsLéo Moura - 47 gols7º - Hernane - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 42 gols11º - Everton - 39 gols12º - Adriano - 36 golsArrascaeta - 36 gols14º - Ibson - 35 gols15º - Pedro - 33 golsÉverton Ribeiro - 33 gols

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