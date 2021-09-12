Arrascaeta, do Flamengo, sente dores na região posterior da coxa esquerda; jogador será reavaliado no CT

Arrascaeta, do Flamengo, ficou em campo por apenas 23 minutos na partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, neste domingo, no Allianz Parque. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituída ainda no primeiro tempo.O Flamengo confirmou que o jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e será reavaliado nesta segunda-feira, no CT. Vale lembrar que o meia-atacante era dúvida para a partida.
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Após defender a Seleção Uruguaia, ele foi direito a São Paulo, onde a comissão definiu por escalá-lo no time titular. Na partida, o técnico Renato Gaúcho escolheu pela entrada de Vitinho.