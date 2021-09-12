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Arrascaeta, do Flamengo, sente dores na região posterior da coxa esquerda; jogador será reavaliado no CT

Meia-atacante do Rubro-Negro Carioca era dúvida, mas foi escalado no time titular; por causa das dores, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 17:03
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Arrascaeta, do Flamengo, ficou em campo por apenas 23 minutos na partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, neste domingo, no Allianz Parque. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituída ainda no primeiro tempo.O Flamengo confirmou que o jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e será reavaliado nesta segunda-feira, no CT. Vale lembrar que o meia-atacante era dúvida para a partida.
> Veja a tabela do Brasileirão
Após defender a Seleção Uruguaia, ele foi direito a São Paulo, onde a comissão definiu por escalá-lo no time titular. Na partida, o técnico Renato Gaúcho escolheu pela entrada de Vitinho.

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