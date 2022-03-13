Arrascaeta destaca volta ao Maraca, elogia gramado e manda recado: 'Que fique bom por muito tempo'

Grande destaque da goleada do Flamengo, sobre o Bangu, por 6 a 0, o uruguaio Arrascaeta destacou o retorno ao Maracanã. Para o meia, autor de um gol e duas assistências, jogar em casa gera uma motivação extra para a equipe.- O grupo é muito forte e com o apoio da torcida, jogando novamente na nossa casa, sem dúvida é uma motivação muito forte. Nosso time hoje está de parabéns - afirmou Arrascaeta, que também elogiou a qualidade do novo gramado.

- Com certeza, ajuda muito o nosso estilo de jogo. Tomara que fique bom por muito tempo - finalizou o uruguaio.

A vitória do Flamengo sobre o Bangu por 6 a 0 foi a maior goleada até o momento da atual edição do Campeonato Carioca e enche o Rubro-Negro de moral para a fase final da competição. O time de Paulo Sousa terá a definição do adversário da semifinal neste domingo, quando Botafogo e Vasco entram em campo diante Audax e Resende, respectivamente. O Glorioso é o 3º colocado e se manter a posição, enfrentará o Flamengo.