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Arrascaeta desabafa após derrota no Fla-Flu: 'Tem que sair com vergonha... Não merece ser campeão'

Uruguaio foi o autor do gol que abriu o placar para o Flamengo diante do Fluminense, nesta quarta; Tricolor virou já nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 23:55

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 23:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Arrascaeta foi o autor do gol do Flamengo que abriu o marcador no clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento em que o uruguaio alcançou o feito era de ampla superioridade rubro-negra. Mas o segundo tempo foi desastroso para o time de Rogério Ceni, e o Tricolor virou por 2 a 1, já nos acréscimos.
Logo após a partida, Arrascaeta deu uma dura declaração à "Rede Globo", quando desabafou a respeito de derrotas como a equipe "vem perdendo", pois, assim", "não merece ser campeão".
- A gente começou bem, criando situações, tomamos um gol de novo rápido no segundo tempo... Não tem muita palavra, temos que sair com vergonha hoje. Os jogos que a gente tá perdendo... não merece ser campeão - falou.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Agora, o Flamengo, estacionado nos 49 pontos (ainda sete atrás em relação ao São Paulo, líder e também derrotado nesta noite) e na terceira colocação, recebe o Ceará, domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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