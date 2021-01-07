Arrascaeta desabafa após derrota no Fla-Flu: 'Tem que sair com vergonha... Não merece ser campeão'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta foi o autor do gol do Flamengo que abriu o marcador no clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento em que o uruguaio alcançou o feito era de ampla superioridade rubro-negra. Mas o segundo tempo foi desastroso para o time de Rogério Ceni, e o Tricolor virou por 2 a 1, já nos acréscimos.

Logo após a partida, Arrascaeta deu uma dura declaração à "Rede Globo", quando desabafou a respeito de derrotas como a equipe "vem perdendo", pois, assim", "não merece ser campeão".

- A gente começou bem, criando situações, tomamos um gol de novo rápido no segundo tempo... Não tem muita palavra, temos que sair com vergonha hoje. Os jogos que a gente tá perdendo... não merece ser campeão - falou.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro