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Ariel Holan se impressiona com técnica dos garotos do Santos

Em entrevista exclusiva à ESPN da Argentina nesta quinta, o comandante santista falou sobre chegada no Santos, ídolos, histórias do clube e elogiou Meninos da Vila...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 17:20
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O técnico Ariel Holan concedeu uma entrevista exclusiva à ESPN da Argentina nesta quinta. O comandante santista falou sobre chegada no Santos, ídolos e histórias do clube, seu estilo de jogo, sobre futebol brasileiro, entre outros. Holan revelou que se impressionou com a técnica dos Meninos da Vila mais jovens no elenco.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Futebol brasileiro tem muita técnica. O que mais me chama a atenção é a técnica de todos, todos. Jogadores começam sua trajetória no futsal e na praia também. E depois ao campo. Tudo isso faz com que sejam muito técnicos. E temos muitos jovens, praticamente começamos com um sub-20 - comentou Ariel Holan.
Holan chegou no clube ciente dos problemas financeiros, do elenco curto e da proposta da diretoria santista. O treinador vê essas dificuldades com bons olhos e acredita ser um início de trabalho interessante.- Realidade é essa. Diretoria está focada em resolver problemas financeiros. Não podemos contratar no momento até resolvermos o tema de Soteldo, então damos rodagem aos juvenis. E é um trabalho muito interessante, ainda mais com jovens de muito futuro. Estou contente por aceitar esse desafio - afirmou o técnico.
- São muitos jogos e temos um elenco jovem, sem muitos atletas. Começamos o trabalho com 40. Mais de 25 têm menos de 19 anos. Vimos a todos, conhecemos e agora com a covid-19 diminuímos o número. Viajamos com apenas 28 (de linha para Atibaia). Sem as restrições, poderemos somar os mesmos jovens que tínhamos a princípio - completou.
O argentino comandou o Santos em apenas quatro jogos, teve a sua primeira semana livre para treinar apenas devido a suspensão de jogos no Campeonato Paulista. Estreou com derrota para o São Paulo e venceu o Ituano pelo Campeonato Paulista, passou de fase com a equipe na Copa Libertadores e tem mais um duelo decisivo contra o San Lorenzo, da Argentina, pela competição. Ele tem vínculo com o Santos até 2023.

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