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futebol

Ariel Holan sai em defesa dos jovens do Santos

Técnico acredita que os erros fazem parte do processo de aprendizagem dos garotos...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 10:48
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Ariel Holan saiu em defesa dos jovens do Santos na coletiva após a vitória sobre a Internacional de Limeira por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O comandante santista escalou uma equipe reserva visando o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores.- Temos que trabalhar e melhorar. Às vezes o time toma um gol, mas isso é parte de um processo de buscar a forma de jogar. Acredito que com o trabalho, com as partidas, os treinos, todos os jogadores vão crescer muito, cada vez mais jogando com eficácia e menos margem de erro. Mas temos que pensar que hoje tínhamos um time que, com o Vladimir, era de uma média de 21 anos. Quero saber que times jogam com uma média de 21 anos? São muitos jovens que jogaram pela primeira vez e que estão ganhando experiência. Sabemos que temos um elenco curto, não vamos repetir todas as vezes e estamos fazendo um trabalho pensando no futuro. É muito importante para o Paulista esse triunfo e a forma que jogamos. Hoje foi muito importante ganhar esse jogo - afirmou o treinador.
Quando questionado sobre a análise dos garotos sobre o jogo, o treinador falou sobre a necessidade de jogar com os reservas na partida e achou prematuro dar conclusão sobre os jovens diante a partida. Holan afirmou que precisam passar por processos de adaptação e depois de uma sequência de jogos poder sim avaliar os jogadores.- Hoje (domingo) eu analiso o jogo com uma equipe reserva, porque temos que jogar Libertadores em 48 horas. Esse primeiro jogo em casa é muito importante, pensar que temos que fazer uma boa Copa Libertadores. Sabemos que alguns jovens tem que fazer sua experiência e a única maneira de fazer é jogando. A partir dai, como são jovens, não se pode ser categóricos. Necessitam de um processo de adaptação, trabalho e oportunidades de jogar. A medida que vão jogando, vamos chegando a uma conclusão. Hoje é muito prematuro fazer conclusões sobre o jogo, mas estou contente com o que eles fizeram dentro de campo - relatou Ariel Holan.
Dos onze titulares iniciais, oito são muitos jovens como: Alex (21 anos), Vinicius Balieiro (21), Robson Reis (20 anos), Jhonnatan (20 anos), Lucas Barbosa (20 anos), Lucas Lourenço (20 anos), Ângelo (16 anos) e Kaio Jorge (19 anos).

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