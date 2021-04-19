Ariel Holan sai em defesa dos jovens do Santos

O técnico Ariel Holan saiu em defesa dos jovens do Santos na coletiva após a vitória sobre a Internacional de Limeira por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O comandante santista escalou uma equipe reserva visando o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores.- Temos que trabalhar e melhorar. Às vezes o time toma um gol, mas isso é parte de um processo de buscar a forma de jogar. Acredito que com o trabalho, com as partidas, os treinos, todos os jogadores vão crescer muito, cada vez mais jogando com eficácia e menos margem de erro. Mas temos que pensar que hoje tínhamos um time que, com o Vladimir, era de uma média de 21 anos. Quero saber que times jogam com uma média de 21 anos? São muitos jovens que jogaram pela primeira vez e que estão ganhando experiência. Sabemos que temos um elenco curto, não vamos repetir todas as vezes e estamos fazendo um trabalho pensando no futuro. É muito importante para o Paulista esse triunfo e a forma que jogamos. Hoje foi muito importante ganhar esse jogo - afirmou o treinador.