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futebol

Ariel Holan quer fim dos cruzamentos pelo alto no Santos

Técnico está insistindo em cruzamentos pelo chão nos treinos em Atibaia...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 13:44
Crédito: Twitter Santos F.C.
O argentino Ariel Holan está na primeira semana livre para treinar com a equipe do Santos desde que foi anunciado, no final de fevereiro. O técnico tem apenas quatro jogos sob o comando santista e, com mais tempo para treinar, pretende colocar características dele no jeito de jogar da equipe, além de corrigir alguns erros.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEntre as mudanças, Ariel Holan quer o fim dos cruzamentos pelo alto. O técnico está treinando o cruzamento rasteiro com o elenco. Adepto de tecnologia e estatísticas, o treinador não vê muita produtividade nos "chuveirinhos" para a área.
Segundo o Sofascore, no primeiro jogo contra o Deportivo Lara, com pouco tempo de trabalho de Holan, foram 29 cruzamentos do Santos para a área e apenas dois acertos. No duelo de volta, os cruzamentos já diminuíram. Foram 12, mas a margem de acerto continuou pequena: apenas 1 certo.O centroavante Bruno Marques, utilizado justamente nessa jogada aérea, pode perder espaço com o estilo de jogo. Nos últimos jogos ele já demonstrou dificuldade de adaptação ao novo modelo.
A delegação do Santos segue treinando em Atibaia, devido ao lockdown na Baixada Santista, em dois períodos com treinos intensos visando o confronto contra o San Lorenzo, da Argentina, pela terceira fase eliminatória da Copa Libertadores. O atacante Marinho deve ser novidade para a partida, ele já está treinando com a bola junto com o grupo.

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