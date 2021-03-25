Ariel Holan quer fim dos cruzamentos pelo alto no Santos

Crédito: Twitter Santos F.C.

O argentino Ariel Holan está na primeira semana livre para treinar com a equipe do Santos desde que foi anunciado, no final de fevereiro. O técnico tem apenas quatro jogos sob o comando santista e, com mais tempo para treinar, pretende colocar características dele no jeito de jogar da equipe, além de corrigir alguns erros.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEntre as mudanças, Ariel Holan quer o fim dos cruzamentos pelo alto. O técnico está treinando o cruzamento rasteiro com o elenco. Adepto de tecnologia e estatísticas, o treinador não vê muita produtividade nos "chuveirinhos" para a área.

Segundo o Sofascore, no primeiro jogo contra o Deportivo Lara, com pouco tempo de trabalho de Holan, foram 29 cruzamentos do Santos para a área e apenas dois acertos. No duelo de volta, os cruzamentos já diminuíram. Foram 12, mas a margem de acerto continuou pequena: apenas 1 certo.O centroavante Bruno Marques, utilizado justamente nessa jogada aérea, pode perder espaço com o estilo de jogo. Nos últimos jogos ele já demonstrou dificuldade de adaptação ao novo modelo.