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futebol

Ariel Holan: "O goleiro tem de atuar como um jogador de linha"

Técnico argentino afirma que goleiro é muito importante na proposta de jogo do Santos...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 16:07
Crédito: Ivan Sorti/Santos
Pouco mais de um mês após do técnico Ariel Holan ao Santos, o time já mostra em campo algumas características do treinador. Uma delas é o início das jogadas com o goleiro, pelo chão. Em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o técnico argentino deixou claro que não pretende abrir mão desse tipo de construção.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Hoje no futebol moderno, em todos os grandes clubes do mundo, a jogada começa com o goleiro e o goleiro tem de atuar como um jogador de linha. É muito importante para o nosso sistema de jogo que o goleiro trabalhe com os pés - afirmou o treinador.
Em 2019, quando chegou ao Santos, o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação de Everson justamente pelo fato de o goleiro ter habilidade com os pés. Pela proibição pelo transferban ou não, Ariel Holan pretende desenvolver os goleiros do Peixe na função. Ele destaca que o trabalho dos goleiros com os pés precisa começar nas categorias de base do clube.- Vladimir, Jhon, João Paulo, Diógenes, Paulo Mazzotti estão trabalhando muito e vão melhorar em pouco tempo. É uma função que precisa trabalhar desde pequeno. E eles precisam ter a liberdade de chutar para frente e ou para fora quando foi preciso -- afirmou o treinador, antes de brincar sobre a posição.
- Mas primeiro eles precisam defender as bolas que vão no meio do gol, isso é muito importante - disparou.

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