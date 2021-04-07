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Ariel Holan manda mensagem de carinho ao volante Sandry

Após a vitória por 3 a 1 diante do San Lorenzo, o técnico argentino fez questão de dar seu apoio ao volante, que sofreu uma série lesão no joelho direito...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 13:12
Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
O técnico Ariel Holan mandou uma mensagem de carinho ao volante Sandry ao final da coletiva após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Sandry seria titular diante os argentinos, mas sofreu uma lesão no joelho na última sexta-feira, dias antes da partida.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista-Só queria mandar um abraço ao Sandry. Infelizmente, é muito jovem e teve esta infelicidade da lesão no ligamento cruzado, mando a ele um forte abraço - lamentou Ariel Holan.
O volante teve um entorse no joelho direito no treino da sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado. Com a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele deve perder o resto da temporada do Santos.De acordo com o Santos, a previsão para a recuperação é de seis a oito meses. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio.
Com apenas 18 anos, Sandry ocupava a titularidade no meio de campo santista e é considerado o herdeiro de Diego Pituca, que foi vendido ao futebol japonês. O jogador foi Campeão Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira ao lado de Kaio Jorge e foi titular na final da última Libertadores da América diante o Palmeiras.

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