Ariel Holan manda mensagem de carinho ao volante Sandry

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O técnico Ariel Holan mandou uma mensagem de carinho ao volante Sandry ao final da coletiva após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Sandry seria titular diante os argentinos, mas sofreu uma lesão no joelho na última sexta-feira, dias antes da partida.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista-Só queria mandar um abraço ao Sandry. Infelizmente, é muito jovem e teve esta infelicidade da lesão no ligamento cruzado, mando a ele um forte abraço - lamentou Ariel Holan.

O volante teve um entorse no joelho direito no treino da sexta-feira e o resultado do exame apontou a lesão no ligamento cruzado. Com a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele deve perder o resto da temporada do Santos.De acordo com o Santos, a previsão para a recuperação é de seis a oito meses. A lesão é a mesma sofrida pelo uruguaio Carlos Sánchez, que está afastado dos gramados desde outubro e tem previsão de volta para maio.