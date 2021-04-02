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futebol

Ariel Holan destaca mini-pré temporada do Santos em Atibaia

Técnico argentino teve duas semanas cheias para treinar a equipe no interior...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 09:00
Crédito: Twitter Santos F.C.
O técnico Ariel Holan completou nesta quinta-feira (1) exatamente um mês no comando do Santos. Apresentado oficialmente no primeiro dia de março, o treinador argentino já comandou a equipe em quarto partidas na temporada, e acabou ‘ganhando’ de surpresa um período de duas semanas apenas para treinos com o elenco do Peixe em Atibaia após a paralisação do Campeonato Paulista por conta da pandemia de Covid-19.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA ‘mini’ pré-temporada aconteceu justamente no momento que antecede o confronto mais importante do Alvinegro Praiano sob o comando de Holan. Na próxima terça-feira, o Santos visita o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Conmebol Libertadores de 2021.
- Estou muito feliz de completar esse primeiro mês no clube. É um prazer grande estar aqui e quero aproveitar ao máximo essa fantástica oportunidade. Tivemos aqui uma mini pré-temporada, bem mini mesmo, e bem atípica, já que só aconteceu por conta da paralisação dos jogos. Mesmo assim tem sido um período muito importante para somar aos nossos trabalhos com a equipe. Sem dúvida nenhuma sei que vamos seguir crescendo na medida que fomos treinando a cada semana - afirmou Ariel.O Santos faz o último treino em Atibaia nesta sexta. Logo após a atividade, o elenco volta para Santos. No sábado, os jogadores ganham folga e, no domingo, a equipe embarca para a Argentina.

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