Ariel Holan destaca mini-pré temporada do Santos em Atibaia

O técnico Ariel Holan completou nesta quinta-feira (1) exatamente um mês no comando do Santos. Apresentado oficialmente no primeiro dia de março, o treinador argentino já comandou a equipe em quarto partidas na temporada, e acabou ‘ganhando’ de surpresa um período de duas semanas apenas para treinos com o elenco do Peixe em Atibaia após a paralisação do Campeonato Paulista por conta da pandemia de Covid-19.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA ‘mini’ pré-temporada aconteceu justamente no momento que antecede o confronto mais importante do Alvinegro Praiano sob o comando de Holan. Na próxima terça-feira, o Santos visita o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina, pelo duelo de ida da terceira fase da Conmebol Libertadores de 2021.

- Estou muito feliz de completar esse primeiro mês no clube. É um prazer grande estar aqui e quero aproveitar ao máximo essa fantástica oportunidade. Tivemos aqui uma mini pré-temporada, bem mini mesmo, e bem atípica, já que só aconteceu por conta da paralisação dos jogos. Mesmo assim tem sido um período muito importante para somar aos nossos trabalhos com a equipe. Sem dúvida nenhuma sei que vamos seguir crescendo na medida que fomos treinando a cada semana - afirmou Ariel.O Santos faz o último treino em Atibaia nesta sexta. Logo após a atividade, o elenco volta para Santos. No sábado, os jogadores ganham folga e, no domingo, a equipe embarca para a Argentina.