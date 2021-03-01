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Ariel Holan aponta a base como a "fortaleza" do Santos

Técnico argentino aprovou a atuação dos Meninos da Vila na estreia no Paulistão...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 12:24
Crédito: Twitter Santos FC
O novo treinador do Santos chegou já ciente das dificuldades financeiras do clube. Sabendo que não terá condições de contratar grandes reforços, Ariel Holan fez sua análise de elenco santista mesmo antes de assumir e, na entrevista coletiva de apresentação, fez questão de dizer que vai se apegar na base.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Da equipe que chegou à final da Libertadores não estão mais Pituca e Veríssimo, dois pilares importantes. Podemos buscar alternativas com jogadores jovens. Este é o primeiro desafio: encontrar as possibilidades na base para suprir jogadores de tanta experiência. Logicamente, precisamos de paciência com os jovens, mas creio totalmente que podem fazer muito bem - afirmou.
Dos 19 jogadores relacionados para a estreia no Campeonato Paulista diante do Santo André, 18 passaram pelas categorias de base de Peixe. Holan esteve presente no estádio e gostou do que viu dentro de campo.- Temos uma situação momentânea, de ver onde estão nossas fortalezas, e elas estão na base, no desenvolvimento do futebol da base do clube. Confiamos que esses meninos, quando começarem o treinamento com o elenco principal, vão sendo incorporados. Vi ontem muito potencial, jogadores jovens que, com treinamento, vão crescer muito - completou o treinador.

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