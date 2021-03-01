Ariel Holan aponta a base como a "fortaleza" do Santos

Crédito: Twitter Santos FC

O novo treinador do Santos chegou já ciente das dificuldades financeiras do clube. Sabendo que não terá condições de contratar grandes reforços, Ariel Holan fez sua análise de elenco santista mesmo antes de assumir e, na entrevista coletiva de apresentação, fez questão de dizer que vai se apegar na base.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista - Da equipe que chegou à final da Libertadores não estão mais Pituca e Veríssimo, dois pilares importantes. Podemos buscar alternativas com jogadores jovens. Este é o primeiro desafio: encontrar as possibilidades na base para suprir jogadores de tanta experiência. Logicamente, precisamos de paciência com os jovens, mas creio totalmente que podem fazer muito bem - afirmou.