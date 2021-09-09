Arena do Jacaré é 'rebatizada' pelo Cruzeiro e clube estuda se vai continuar jogando no estádio

Mesmo com a liberação de jogos em Belo Horizonte, confirmado pela Prefeitura da capital mineira, o Cruzeiro não irá voltar imediatamente a atuar no Mineirão ou no Independência. A Raposa ainda avalia a possibilidade de ficar mais tempo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a 70 km de BH, onde fará dois jogos pela Série B, contra Ponte Preta e Operário-PR. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que os jogos diante da Ponte e do Operário vão dar um parâmetro do que o clube azul fará. Se voltará BH, ou se seguirá em Sete Lagoas na Série B. Sérgio falou que a parte financeira dos próximos jogos do Cruzeiro vai definir onde o time receberá suas partidas na Série B. Vale lembrar que o duelo contra o Confiança, no Mineirão, deu prejuízo de R$ 134 mil. - Não preciso mentir que o custo no Mineirão é caro. Como tem que abrir estádio para 30%, inclusive tivemos reclamação de ingresso muito caro no último jogo. Vamos ver como a torcida vai receber, vai aceitar esse jogo lá em Sete Lagoas-disse o presidente após a reunião com a Prefeitura de BH, que autorizou o retorno de público aos estádios. Sérgio citou também que o estado do gramado da Arena do Jacaré Além da parte financeira, o Cruzeiro também observará a questão do gramado na Arena do Jacaré, que teve de passar por um tratamento especial para ter condições de receber jogos da Raposa. - Claro, condições gerais, estado do gramado, mas vai ser aspecto desportivo e financeiro que vai ser analisado para os jogos para frente. Mas, com certeza, os dois próximos jogos serão em Sete Lagoas – completou Sérgio. Naming Rights da Arena do Jacaré