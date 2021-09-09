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Arena do Jacaré é 'rebatizada' pelo Cruzeiro e clube estuda se vai continuar jogando no estádio

A Raposa avalia se seguirá em Sete Lagoas mesmo com a liberação de público nas arenas esportivas de Belo Horizonte...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:57
Crédito: A Arena do Jacaré se chamará Arena Buser, patrocinadora do Cruzeiro, nos jogos contra Ponte Preta e Operário-PR-(Divulgação/Arena do Jacaré
Mesmo com a liberação de jogos em Belo Horizonte, confirmado pela Prefeitura da capital mineira, o Cruzeiro não irá voltar imediatamente a atuar no Mineirão ou no Independência. A Raposa ainda avalia a possibilidade de ficar mais tempo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a 70 km de BH, onde fará dois jogos pela Série B, contra Ponte Preta e Operário-PR. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que os jogos diante da Ponte e do Operário vão dar um parâmetro do que o clube azul fará. Se voltará BH, ou se seguirá em Sete Lagoas na Série B. Sérgio falou que a parte financeira dos próximos jogos do Cruzeiro vai definir onde o time receberá suas partidas na Série B. Vale lembrar que o duelo contra o Confiança, no Mineirão, deu prejuízo de R$ 134 mil. - Não preciso mentir que o custo no Mineirão é caro. Como tem que abrir estádio para 30%, inclusive tivemos reclamação de ingresso muito caro no último jogo. Vamos ver como a torcida vai receber, vai aceitar esse jogo lá em Sete Lagoas-disse o presidente após a reunião com a Prefeitura de BH, que autorizou o retorno de público aos estádios. Sérgio citou também que o estado do gramado da Arena do Jacaré Além da parte financeira, o Cruzeiro também observará a questão do gramado na Arena do Jacaré, que teve de passar por um tratamento especial para ter condições de receber jogos da Raposa. - Claro, condições gerais, estado do gramado, mas vai ser aspecto desportivo e financeiro que vai ser analisado para os jogos para frente. Mas, com certeza, os dois próximos jogos serão em Sete Lagoas – completou Sérgio. Naming Rights da Arena do Jacaré
Para promover seus jogos em Sete Lagoas, o Cruzeiro fez uma parceira com a Buser, patrocinadora do clube, que rebatizou a Arena do Jacaré para Arena Buser. A nova alcunha do estádio já será utilizada já neste sábado, 11 de setembro, no duelo da Raposa contra a Ponte Preta, pela Série B. Segundo o Cruzeiro, o modelo de parceria será uma "contrapartida", já que a empresa mineira ganhou foi responsável pelo investimento na melhora do gramado e na estrutura geral do estádio.

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