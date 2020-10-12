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futebol

Área técnica e dentro de campo: o dilema do Vasco no mercado

Em conversas para ter um novo treinador, a diretoria cruz-maltina também tem negociações por novos jogadores para o grupo antes comandado por Ramon Menezes...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 19:54
Crédito: Valencia esteve na LDU, mas pode defender o Vasco em breve (Divulgação/Twitter Antonio Valencia
Enquanto está em busca de um novo técnico, o Vasco também foi ao mercado para reforçar o elenco. E uma coisa não necessariamente depende da outra, mas seja um risco dependendo do jogador: será que os contratados antes do novo treinador vai agradá-lo ou vai amargar a reserva?É sob essa questão - importante para um clube com orçamento limitado - que o Cruz-Maltino segue em negociações para tentar tirar o meia-atacante ganês Latif Blessing do futebol dos EUA; busca assinar com o equatoriano Antonio Valencia, sem clube; e tenta repor a saída de Bruno César para além do argentino Leonardo Gil. O empréstimo de Patrick, do Grêmio.
Sob as ordens de Ramon Menezes, o elenco carecia de um lateral direito e o próprio presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, chegou a dizer que havia espalho na folha salarial para mais dois reforços. A nova ordem que vai vigorar em breve pode observar mais ou menos carências no grupo.
Enquanto isso, o Vasco se reapresenta nesta terça-feira. Esta segunda foi de folga para o departamento de futebol.

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