Área técnica e dentro de campo: o dilema do Vasco no mercado

Enquanto está em busca de um novo técnico, o Vasco também foi ao mercado para reforçar o elenco. E uma coisa não necessariamente depende da outra, mas seja um risco dependendo do jogador: será que os contratados antes do novo treinador vai agradá-lo ou vai amargar a reserva?É sob essa questão - importante para um clube com orçamento limitado - que o Cruz-Maltino segue em negociações para tentar tirar o meia-atacante ganês Latif Blessing do futebol dos EUA; busca assinar com o equatoriano Antonio Valencia, sem clube; e tenta repor a saída de Bruno César para além do argentino Leonardo Gil. O empréstimo de Patrick, do Grêmio.