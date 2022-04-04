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Árbitro da Final do Carioca fala sobre as expulsões em súmula

Causas dos cartões vermelhos de Fred e Bruno Henrique foram registradas em boletim oficial da partida...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 19:18

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:18

A final do Campeonato Carioca, que terminou com o título do Fluminense foi marcada por muitos acontecimentos, incluindo a confusão antes do final da partida, que resultou nas expulsões de Fred e Bruno Henrique. Bruno Arleu de Araújo, árbitro do jogo, registrou as expulsões na súmula em boletim oficial divulgado pela Fferj.​Bruno disse que expulsou camisa 9 do Fluminense Fred aos 46 minutos da tapa complementar por ter desferido empurrões contra Everton Ribeiro, o que segundo o árbitro, provocou um tumulto generalizado.
Já na expulsão de Bruno Henrique, o árbitro afirmou que o atacante rubro-negro, por ter trocado empurrões e agarrões com o capitão tricolor. Ambos os ois seguiram se provocando e o camisa 27 do Flamengo chegou a arremessar um copo plástico contra Fred. Ambos os atletas foram contidos pelo policiamento.
Crédito: Árbitroregistraexpulsõesdepoisdaconfusãonofimdojogo(LuizaSá/LANCE!

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