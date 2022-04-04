Árbitro da Final do Carioca fala sobre as expulsões em súmula

A final do Campeonato Carioca, que terminou com o título do Fluminense foi marcada por muitos acontecimentos, incluindo a confusão antes do final da partida, que resultou nas expulsões de Fred e Bruno Henrique. Bruno Arleu de Araújo, árbitro do jogo, registrou as expulsões na súmula em boletim oficial divulgado pela Fferj.​Bruno disse que expulsou camisa 9 do Fluminense Fred aos 46 minutos da tapa complementar por ter desferido empurrões contra Everton Ribeiro, o que segundo o árbitro, provocou um tumulto generalizado.