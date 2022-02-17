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Arão projeta domínio de jogo contra o Atlético-MG na Supercopa: 'É o espírito do Flamengo'

Volante foi o herói da vitória de virada do Rubro-Negro sobre o Madureira, na última quarta...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 12:46
O Flamengo venceu o Madureira na última quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão e em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca (veja os gols abaixo). Willian Arão foi o destaque do jogo, pois saiu do banco para dar uma assistência e marcar o gol da virada, o que o levou a ser convidado para o quadro semanal "Resenha do Craque", da FlaTV.
Além de falar sobre os seus lances no último jogo, o camisa 5 já projetou a Supercopa do Brasil, a ser realizada neste domingo, contra o Atlético-MG, e comentou sobre as adaptações necessárias com Paulo Sousa.
- Expectativa grande de fazer um grande jogo. É uma equipe (Atlético) sólida, rápida, taticamente bem postada e organizada os 90 minutos. Temos que aproveitar as oportunidades que a gente terá e controlar o adversário, a partida, que é o espírito do Flamengo, criar muitas oportunidades... Se a gente vai conseguir isso, não sabemos, mas estamos trabalhando para isso e veremos vídeos para para atacar os espaços que o Atlético deixa - disse, completando:
- São duas equipes grandes que pretendem jogar, propor jogo. Eles também mudaram o treinador, então também estão fazendo coisas diferentes. Vamos tentar identificar isso, controlar, dominar a aproveitar as chances.
TRABALHO DE PAULO SOUSA
Sobre Paulo Sousa, Arão destacou que tem feito funções diferentes em relação aos técnicos anteriores, mas não entrou em detalhes. E comentou a respeito do processo de adaptação do time:
- Muito trabalho, confiança e convicção do que ele (Paulo Sousa) tem colocado, as ideias são passadas muito claras. A gente está tentando executar, obviamente, bastante coisa, ideias, esquemas... enfim. Estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível. Durante os jogos surgem dúvidas que a gente não conversou no treino, então temos que resolver. Naturalmente, teremos umas dificuldades a mais neste início de trabalho, mas os resultados estão aí, temos vencido os jogos, feito bastante gols e sofrido poucos. Vejo que estamos bem sólidos na parte defensiva, mas iremos melhorar em todos os quesitos - avaliou, complementando acerca dos gramados:
- Os campos no Carioca também estão bem complicados, o Raulino é o melhor, mas já tem uma parte dele desgastada, o que prejudica o nosso time, não é desculpa, é uma realidade. No Brasileiro, os campos são melhores. om o passar do tempo, vamos evoluir, estamos no caminho certo.
> Veja a tabela do Cariocão
Com o Arão, o Flamengo decide a Supercopa do Brasil a partir das 16h deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O LANCE! transmite a final em Tempo Real.
Crédito: ArãofezogoldavitóriadoFlamengosobreoMadureira(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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