Arão e adaptação no estilo de jogo de Gomes podem ser essenciais para o Flamengo de Paulo Sousa engrenar

E outro fator que pode ajudar o Fla a embalar passa pela adaptação no estilo de jogo de outro volante de ofício: João Gomes. Paulo Sousa tem cobrado que o jovem meio-campista, elogiado pela sua capacidade "ímpar" para desarmar os adversários, conduza melhor a bola nas transições ofensivas.

- (Gomes) É um jogador que tem uma característica ímpar no nosso elenco nas disputas de bola ofensivas e defensivas. É muito forte fisicamente. Tem que associar a dinâmica com bola no transporte para espaços livres e depois tomar uma melhor decisão, com bolas mais rápidas, seja em passes curtos, médios e longos. É onde tem que melhorar para se tornar um jogador de um nível bem mais elevado e nos ajudar a vencer os jogos.

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Vale lembrar que Paulo Sousa não teve o seu pedido por um volante "box-to-box" atendido. E, agora, com a primeira janela de transferências fechada, caberá ao técnico contribuir para que Gomes, quem mais atuou sob o seu comando (17 jogos), tenha uma melhor capacidade para arrastar bolas e auxiliar na articulação do time do Mister, que precisa engrenar na temporada.