Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arão e adaptação no estilo de jogo de Gomes podem ser essenciais para o Flamengo de Paulo Sousa engrenar
futebol

Arão e adaptação no estilo de jogo de Gomes podem ser essenciais para o Flamengo de Paulo Sousa engrenar

Rubro-Negro apresentou ideias animadoras diante do Talleres, na última terça, pela Libertadores. Próximo jogo é contra o São Paulo, no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 06:00

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 06:00

E outro fator que pode ajudar o Fla a embalar passa pela adaptação no estilo de jogo de outro volante de ofício: João Gomes. Paulo Sousa tem cobrado que o jovem meio-campista, elogiado pela sua capacidade "ímpar" para desarmar os adversários, conduza melhor a bola nas transições ofensivas.
- (Gomes) É um jogador que tem uma característica ímpar no nosso elenco nas disputas de bola ofensivas e defensivas. É muito forte fisicamente. Tem que associar a dinâmica com bola no transporte para espaços livres e depois tomar uma melhor decisão, com bolas mais rápidas, seja em passes curtos, médios e longos. É onde tem que melhorar para se tornar um jogador de um nível bem mais elevado e nos ajudar a vencer os jogos.
> Veja a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que Paulo Sousa não teve o seu pedido por um volante "box-to-box" atendido. E, agora, com a primeira janela de transferências fechada, caberá ao técnico contribuir para que Gomes, quem mais atuou sob o seu comando (17 jogos), tenha uma melhor capacidade para arrastar bolas e auxiliar na articulação do time do Mister, que precisa engrenar na temporada.
Crédito: GomesrecebeinstruçõesdePauloSousaaindanogramadodoMaracanã(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados