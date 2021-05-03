Arão de volta ao meio e garotos do Ninho: as opções de Ceni para substituir Gerson contra a LDU

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem dois desfalques de peso e o tempo é curto para Rogério Ceni fazer os ajustes no time para o jogo desta terça, no Equador, contra a LDU. O zagueiro Rodrigo Caio segue fora e Gerson, no último sábado, teve lesão na coxa direita constatada e também não viajou.

Assim, o dilema é para o técnico é definir se faz uma mudança simples - colocando um dos garotos do Ninho na vaga do Coringa - ou opta pelo retorno de Willian Arão, que vem atuando como zagueiro, ao lado de Diego. A única atividade será realizada nesta segunda.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoApós a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, na ida da semifinal do Carioca, o técnico Rogério Ceni lamentou a ausência de Gerson, sem indicar o substituto.

- É um jogador difícil de substituir, mas temos jogadores que trabalharam hoje (sábado). Vamos achar uma maneira para que alguém possa fazer uma função necessária e a gente faça um bom jogo - comentou o técnico do Rubro-Negro.> Confira a classificação e a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores!A TROCA 'SIMPLES': JOÃO GOMES OU HUGO MOURA?

As opções da posição disponíveis para a partida desta terça são Hugo Moura e João Gomes, atletas formados nas divisões de base do Flamengo. Acionados com frequência neste início de temporada, os garotos do Ninho têm correspondido a confiança do técnico Rogério Ceni com bons desempenhos.

Entre os dois, João Gomes é o mais jovem e o que se apresenta com maior potencial desde a base. Aos 20 anos, o camisa 35 tem recebido elogios, e, em sua segunda temporada profissional pelo Flamengo, soma 26 partidas. A partida contra a LDU pode ser a sua estreia como titular na Copa Libertadores.

Hugo Moura, por sua vez, tem mais experiência como profissional. Aos 23 anos, ele retornou ao Flamengo após empréstimo ao Coritiba e soma oito partidas na temporada atual. No último sábado, contra Volta Redonda, ele atuou os 25 minutos finais do jogo ao lado de Diego Ribas no meio-campo, o que pode ter sido um teste de Rogério Ceni de olho no confronto diante da LDU.

Outra alternativa é "devolver" Willian Arão ao meio de campo, formando o setor ao lado de Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que já jogaram juntos inúmeras vezes. O camisa 5, contudo, atua como zagueiro desde o final da última temporada. Essa opção, contudo, obrigará uma mudança na defesa.

Entre os zagueiros, com a ausência de Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Bruno Viana têm revezado ao lado de Arão. Os dois só iniciaram uma partida juntos como titulares: a vitória sobre o Volta Redonda, pela última rodada da Taça Guanabara. No jogo deste sábado, pela semifinal do Estadual, Bruno Viana começou no banco, mas entrou no lugar de Arão e atuou os 30 minutos finais ao lado de Gustavo Henrique na defesa.