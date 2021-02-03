'Aqui é Vasco': ex-zagueiro Rodrigo apoia elenco atual antes do clássico

Se hoje o Vasco tenta acabar com um jejum de quase cinco anos sem vencer o Flamengo, antes desta série o vento soprava em favor do Vasco. Foram quase dois anos sem o Rubro-Negro conseguir ganhar do Cruz-Maltino. Tempos de uma rivalidade mais aflorada do que de costume, e que teve o ex-zagueiro Rodrigo, tantas vezes capitão do time, como protagonista. Na véspera de mais um Clássico dos Milhões ele publicou vídeo em apoio ao atual elenco.- Amanhã é dia de clássico, um jogo que eu gostava muito de jogar. Tem que dar um algo a mais, independentemente da posição na tabela. Deem um algo a mais. Esse jogo é diferente, rivalidade de muito tempo. Espero que dê tudo certo para vocês amanhã. Vamos lá, hein - bradou, antes de complementar: