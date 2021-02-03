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futebol

'Aqui é Vasco': ex-zagueiro Rodrigo apoia elenco atual antes do clássico

Ex-defensor foi personagem marcante na rivalidade do Clássico dos Milhões. Ele defendeu a Cruz de Malta entre 2014 e 2017 e, na véspera de mais um duelo, lembrou um específico...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:02

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:02

Crédito: Divulgação/Vasco
Se hoje o Vasco tenta acabar com um jejum de quase cinco anos sem vencer o Flamengo, antes desta série o vento soprava em favor do Vasco. Foram quase dois anos sem o Rubro-Negro conseguir ganhar do Cruz-Maltino. Tempos de uma rivalidade mais aflorada do que de costume, e que teve o ex-zagueiro Rodrigo, tantas vezes capitão do time, como protagonista. Na véspera de mais um Clássico dos Milhões ele publicou vídeo em apoio ao atual elenco.- Amanhã é dia de clássico, um jogo que eu gostava muito de jogar. Tem que dar um algo a mais, independentemente da posição na tabela. Deem um algo a mais. Esse jogo é diferente, rivalidade de muito tempo. Espero que dê tudo certo para vocês amanhã. Vamos lá, hein - bradou, antes de complementar:
- Aqui é Vasco. Não esqueço até hoje e a torcida também não. Espero que vocês lembrem um pouquinho, tem vários vídeos aí para vocês verem como foi esse jogo. Tomara que sirva de inspiração - recordou, na publicação em sua conta no Instagram. "Aqui é Vasco" é uma frase de Rodrigo após uma vitória sobre o Flamengo no Campeonato Carioca de 2016, que eliminou o rival da competição. Hoje com 40 anos e aposentado, ele ficou de 2014 ao início de 2017 no Vasco.

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