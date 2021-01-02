‘Aproveitem essa oportunidade’: os bastidores da classificação alviverde para a final da Copa do Brasil

Crédito: TV Palmeiras/Reprodução

O Palmeiras divulgou em seu canal oficial no Youtube, as imagens dos bastidores da vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, na última quarta-feira, em triunfo que garantiu o Verdão na grande final da Copa do Brasil 2020.

>> Neymar e Mbappé definem os seus futuros e zagueiro perto do Real Madrid... Veja o Dia do MercadoDo pedido emocionado de Weverton e Abel Ferreira na preleção antes do jogo começar, até a festa no vestiário com a oportunidade do elenco entrar para a história do clube ao brigar pelo tetracampeonato da competição.

Rony também explicou o passinho de sua comemoração, e Luiz Adriano agradeceu os companheiros pelo especial troféu de melhor em campo, que vai ficar guardado em um lugar especial na casa do camisa 10.