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‘Aproveitem essa oportunidade’: os bastidores da classificação alviverde para a final da Copa do Brasil

Elenco e Abel Ferreira vibraram muito no vestiário do Independência com a chance de conquistarem o tetra da competição para o Palmeiras
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LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 12:15

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 12:15

Crédito: TV Palmeiras/Reprodução
O Palmeiras divulgou em seu canal oficial no Youtube, as imagens dos bastidores da vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, na última quarta-feira, em triunfo que garantiu o Verdão na grande final da Copa do Brasil 2020.
>> Neymar e Mbappé definem os seus futuros e zagueiro perto do Real Madrid... Veja o Dia do MercadoDo pedido emocionado de Weverton e Abel Ferreira na preleção antes do jogo começar, até a festa no vestiário com a oportunidade do elenco entrar para a história do clube ao brigar pelo tetracampeonato da competição.
Rony também explicou o passinho de sua comemoração, e Luiz Adriano agradeceu os companheiros pelo especial troféu de melhor em campo, que vai ficar guardado em um lugar especial na casa do camisa 10.
Assista aos bastidores da classificação alviverde no Horto!

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