Aproveitamento de Lisca na Série B é superior a 50%; veja os números

Crédito: divulgação / Vasco

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, o nome do seu novo treinador para a temporada 2021. Trata-se do gaúcho Lisca, de 48 anos de idade, que iniciou a sua carreira nas categorias de base do Internacional e ganhou destaque nos últimos anos pelos trabalhos à frente de Ceará e América Mineiro.

Esta será a primeira experiência do técnico no futebol carioca. Na Série B, no entanto, será a sua sexta participação. E o histórico do treinador é positivo. Comandando seis clubes diferentes, foram 121 jogos, com 51 vitórias, 42 empates e 28 derrotas, o que lhe dá um aproveitamento de 53,7%. Um desempenho superior, por exemplo, ao obtido por Cabo com o Vasco na competição - 50% - e bem próximo ao alcançado por Cuiabá e Juventude no acesso dos times no ano passado - ambos subiram com 53,5%.

Além do vice-campeonato com o América em 2020, Lisca participou também do acesso do Paraná em 2017. Neste mesmo ano ajudou a salvar o Guarani do rebaixamento para a Série C, assim como já havia feito com o Ceará em 2015. Na temporada seguinte, porém, não teve o mesmo sucesso com o Sampaio Corrêa. Veja os números ano a ano:

NÚMEROS DE LISCA NA SÉRIE B