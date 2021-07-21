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futebol

Aproveitamento de Lisca na Série B é superior a 50%; veja os números

Novo técnico do Vasco chega para substituir Marcelo Cabo...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 08:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 08:50
Crédito: divulgação / Vasco
O Vasco anunciou, nesta terça-feira, o nome do seu novo treinador para a temporada 2021. Trata-se do gaúcho Lisca, de 48 anos de idade, que iniciou a sua carreira nas categorias de base do Internacional e ganhou destaque nos últimos anos pelos trabalhos à frente de Ceará e América Mineiro.
Esta será a primeira experiência do técnico no futebol carioca. Na Série B, no entanto, será a sua sexta participação. E o histórico do treinador é positivo. Comandando seis clubes diferentes, foram 121 jogos, com 51 vitórias, 42 empates e 28 derrotas, o que lhe dá um aproveitamento de 53,7%. Um desempenho superior, por exemplo, ao obtido por Cabo com o Vasco na competição - 50% - e bem próximo ao alcançado por Cuiabá e Juventude no acesso dos times no ano passado - ambos subiram com 53,5%.
Além do vice-campeonato com o América em 2020, Lisca participou também do acesso do Paraná em 2017. Neste mesmo ano ajudou a salvar o Guarani do rebaixamento para a Série C, assim como já havia feito com o Ceará em 2015. Na temporada seguinte, porém, não teve o mesmo sucesso com o Sampaio Corrêa. Veja os números ano a ano:
NÚMEROS DE LISCA NA SÉRIE B
2014 - 21 jogos - 6 vitórias - 12 empates - 3 derrotas - Náutico/Sampaio Corrêa2015 - 33 jogos - 16 vitórias - 7 empates - 10 derrotas - Náutico/Ceará2016 - 12 jogos - 3 vitórias - 4 empates - 5 derrotas - Sampaio Corrêa2017 - 17 jogos - 6 vitórias - 6 empates - 5 derrotas - Paraná/Guarani2020 - 38 jogos - 20 vitórias - 13 empates - 5 derrotas - América-MGTotal - 121 j - 51 vitórias - 42 empates - 28 derrotas - 53,7% de aproveitamento

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