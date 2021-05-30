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Aprovado por Diniz, Marcos Guilherme faz a sua estreia no Santos

Meia-atacante entrou no segundo tempo na derrota do Peixe diante do Bahia neste sábado...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 15:00
Crédito: Ivan Storti
Anunciado na última quinta-feira e depois de apenas um treino com os companheiros, o meia-atacante Marcos Guilherme fez sua estreia com a camisa do Santos na derrota por 3 a 0 diante do Bahia na noite deste sábado, em Salvador, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador entrou no final do segundo tempo, não teve tanta participação na partida, mas recebeu elogios do técnico Fernando Diniz. O treinador lembrou que tentou contratá-lo nos tempos de São Paulo.
"Ele entrou, foi útil para o time, entrou com o placar 3 a 0, mas foi bom para ir se ambientando. É um jogador que tem história no futebol apesar de jovem, tinha tentado levá-lo para o São Paulo de novo e tem tudo para ajudar o Santos", afirmou o treinador.Marcos Guilherme voltará a ser opção para o Santos para a partida de terça-feira, contra o Cianorte, pela Copa do Brasil. Outro reforço contratado pelo Peixe, o lateral-esquerdo Moraes ficou no banco diante do Bahia e não poderá ser relacionado contra o Cianorte porque já disputou a competição pelo Mirassol.

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