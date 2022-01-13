Apresentado, Weverton revela ser torcedor do Vasco e fala sobre Léo Matos: 'Vai ser uma disputa saudável'

Ao longo da semana, o Vasco tem apresentado seus reforços para a temporada 2022. Nesta quinta-feira, além do meia Isaque, o lateral-direito Weverton também respondeu às perguntas dos jornalistas. Aos 22 anos, ele chega por empréstimo vindo do Red Bul Bragantino e foi questionado sobre a caneta que deu em Neymar em 2019, um lance que viralizou. - Isso não me aborrece. Foi uma coisa boa para mim, pela visibilidade. Mas não gosto quando chegam em mim e falam que cheguei aqui pelo lance do Neymar. Trabalho muito, as pessoas vão ver o meu potencial. Quero mostrar isso para a nação vascaína. Mas não gosto que as pessoas me vejam como o cara que deu a caneta no Neymar - disse o novo camisa 17 vascaíno, que citou suas características:

- Sou um jogador que apoia muito. Era atacante. A parte defensiva eu venho evoluindo desde que fui para lateral. Sempre busco a evolução - completou.

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O jovem chega para uma das posições mais carentes do clube, muito criticada por boa parte da torcida na última temporada. Pela direita, ele irá disputar a posição com o experiente Léo Matos. Weverton elogiou o jogador e disse que será uma boa disputa em campo.

- Vai ser uma disputa boa, saudável. Cada um vai buscar seu espaço em campo. Não cabe a mim falar, cabe à comissão técnica. Minha relação com Léo Matos é boa. É um cara experiente, jogou na Grécia. Isso tem sido bom, ele passa informações. Estamos nos conhecendo melhor - disse ele.

Por fim, o lateral revelou que é torcedor do Vasco desde criança e que seu avó ficou muito feliz com a sua chegada ao Gigante da Colina.

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