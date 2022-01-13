Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apresentado, Weverton revela ser torcedor do Vasco e fala sobre Léo Matos: 'Vai ser uma disputa saudável'
futebol

Apresentado, Weverton revela ser torcedor do Vasco e fala sobre Léo Matos: 'Vai ser uma disputa saudável'

Novo dono da camisa 17 falou sobre suas virtudes ofensivas: 'apoio muito' e destacou que a família ficou feliz com a sua chegada ao Cruz-Maltino. 'Meu avô é vascaíno doente'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 15:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:47

Ao longo da semana, o Vasco tem apresentado seus reforços para a temporada 2022. Nesta quinta-feira, além do meia Isaque, o lateral-direito Weverton também respondeu às perguntas dos jornalistas. Aos 22 anos, ele chega por empréstimo vindo do Red Bul Bragantino e foi questionado sobre a caneta que deu em Neymar em 2019, um lance que viralizou. - Isso não me aborrece. Foi uma coisa boa para mim, pela visibilidade. Mas não gosto quando chegam em mim e falam que cheguei aqui pelo lance do Neymar. Trabalho muito, as pessoas vão ver o meu potencial. Quero mostrar isso para a nação vascaína. Mas não gosto que as pessoas me vejam como o cara que deu a caneta no Neymar - disse o novo camisa 17 vascaíno, que citou suas características:
- Sou um jogador que apoia muito. Era atacante. A parte defensiva eu venho evoluindo desde que fui para lateral. Sempre busco a evolução - completou.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022
O jovem chega para uma das posições mais carentes do clube, muito criticada por boa parte da torcida na última temporada. Pela direita, ele irá disputar a posição com o experiente Léo Matos. Weverton elogiou o jogador e disse que será uma boa disputa em campo.
- Vai ser uma disputa boa, saudável. Cada um vai buscar seu espaço em campo. Não cabe a mim falar, cabe à comissão técnica. Minha relação com Léo Matos é boa. É um cara experiente, jogou na Grécia. Isso tem sido bom, ele passa informações. Estamos nos conhecendo melhor - disse ele.
Por fim, o lateral revelou que é torcedor do Vasco desde criança e que seu avó ficou muito feliz com a sua chegada ao Gigante da Colina.
+ Vasco confirma a contratação do meio-campista Bruno Nazário
Crédito: WevertonéumdosdezreforçosanunciadospeloVascoparaatemporada2022(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa
Imagem de destaque
7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados