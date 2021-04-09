Apresentado, novo goleiro do Vasco garante o mesmo rendimento de outros anos: 'O Vanderlei não mudou'

Após ser submetido a exames, na última quinta-feira, o goleiro Vanderlei foi, finalmente, apresentado como novo reforço do Vasco. Nesta sexta-feira, em São Januário, ele deu as primeiras palavras como jogador de um time que vai buscar o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje com 37 anos, ele estava no Grêmio, mas rescindiu com o clube gaúcho. Mesmo assim, acredita estar no mesmo estágio físico e técnico de sempre.- Eu me vejo muito bem. Claro que tem ano em que vamos sobressair, outros não, mas creio que os últimos anos foram bons também. Eu me sinto bem física e tecnicamente. Espero ser o Vanderlei de sempre. O Vanderlei não mudou - garantiu o goleiro, que recebeu a camisa 1 das mãos do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro.