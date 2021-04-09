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Apresentado, novo goleiro do Vasco garante o mesmo rendimento de outros anos: 'O Vanderlei não mudou'

Ex-goleiro do Grêmio chega para vestir a camisa 1 e ser o jogador mais experiente do elenco cruz-maltino. E ele acredita poder ser mais do que somente um 'mentor' para Lucão...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 11:57
Crédito: Vanderlei chega para substituir Fernando Miguel debaixo das traves (Reprodução/Vasco TV
Após ser submetido a exames, na última quinta-feira, o goleiro Vanderlei foi, finalmente, apresentado como novo reforço do Vasco. Nesta sexta-feira, em São Januário, ele deu as primeiras palavras como jogador de um time que vai buscar o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje com 37 anos, ele estava no Grêmio, mas rescindiu com o clube gaúcho. Mesmo assim, acredita estar no mesmo estágio físico e técnico de sempre.- Eu me vejo muito bem. Claro que tem ano em que vamos sobressair, outros não, mas creio que os últimos anos foram bons também. Eu me sinto bem física e tecnicamente. Espero ser o Vanderlei de sempre. O Vanderlei não mudou - garantiu o goleiro, que recebeu a camisa 1 das mãos do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Pela idade e pela experiência, Vanderlei vai acabar sendo uma espécie de mentor para Lucão, de 20 anos, e titular até aqui na temporada. Mas o veterano acredita que tem mais a contribuir do que somente como exemplo para a revelação cruz-maltina.
- Independentemente de somar e agregar, o fundamental é o trabalho em campo. Tem que render. São muitas coisas que acrescentam, valorizam, mas, nos jogos, temos que fazer o melhor e escrever o nome na história do clube - avaliou, citando também os últimos anos da carreira:
- O futuro a Deus pertence, temos que fazer o melhor no presente. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, se vou encerrar a carreira aqui, mas isso é la na frente. Quero fazer o meu melhor - finalizou.

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