Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Apresentado no Vasco, Raniel garante estar recuperado: 'Venho como um guerreiro'

Novo camisa 9 do Cruz-Maltino passou por problemas físicos no Santos e também deixou a desejar no São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 15:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 15:27

É hora da volta por cima. Após anos ruins no São Paulo e no Santos, Raniel está no Vasco querendo retomar o bom futebol dos tempos de Cruzeiro. Contratado por empréstimo até dezembro junto ao Peixe, ele vestirá a camisa 9 do Cruz-Maltino e garante estar recuperado dos problemas físicos graves que passou.- Meu psicológico, para não falar outra palavra, precisou ser firme. Todos têm problemas, mas os meus foram muito difíceis. Superei todos eles e venho como um guerreiro, para lutar em campo. Sei do tamanho da responsabilidade e estou bem, totalmente recuperado. Só não treinei aos domingos nas férias. Se o Zé Ricardo precisar, a qualquer momento estarei preparado - garantiu, na apresentação oficial, no CT Moacyr Barbosa.
O centroavante recebeu os primeiros cumprimentos oficiais do gerente de futebol, Carlos Brazil. O dirigente externou palavras antes confidenciadas.
- É um jogador em quem acreditamos muito. Desde o primeiro contato deixamos claro o quanto acreditamos no jogador. Temos certeza que teremos sucesso. Seja bem-vindo - declarou.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Raniel foi o quarto reforço apresentado para a temporada. Antes dele, Yuri, Thiago Rodrigues e Edimar vestiram a camisa cruz-maltina.
- É um Raniel que chega bem focado. Os problemas que eu passei serviram bem para minha vida. Estou com 25 anos, mas mentalidade de veterano. Espero fazer tudo que não consegui fazer no Santos e no São Paulo. Sei que a desconfiança é grande, mas tudo é no tempo certo e no tempo de Deus. Tenho quase certeza que é o lugar que Deus me colocou. Vai ser bom para mim e bom para o Vasco também - projetou.
Crédito: Ranielrecebeuacamisa9doVasco(Reprodução/Twitter/FelippeRocha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados