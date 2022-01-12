Apresentado no Vasco, Raniel garante estar recuperado: 'Venho como um guerreiro'

É hora da volta por cima. Após anos ruins no São Paulo e no Santos, Raniel está no Vasco querendo retomar o bom futebol dos tempos de Cruzeiro. Contratado por empréstimo até dezembro junto ao Peixe, ele vestirá a camisa 9 do Cruz-Maltino e garante estar recuperado dos problemas físicos graves que passou.- Meu psicológico, para não falar outra palavra, precisou ser firme. Todos têm problemas, mas os meus foram muito difíceis. Superei todos eles e venho como um guerreiro, para lutar em campo. Sei do tamanho da responsabilidade e estou bem, totalmente recuperado. Só não treinei aos domingos nas férias. Se o Zé Ricardo precisar, a qualquer momento estarei preparado - garantiu, na apresentação oficial, no CT Moacyr Barbosa.

O centroavante recebeu os primeiros cumprimentos oficiais do gerente de futebol, Carlos Brazil. O dirigente externou palavras antes confidenciadas.

- É um jogador em quem acreditamos muito. Desde o primeiro contato deixamos claro o quanto acreditamos no jogador. Temos certeza que teremos sucesso. Seja bem-vindo - declarou.

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Raniel foi o quarto reforço apresentado para a temporada. Antes dele, Yuri, Thiago Rodrigues e Edimar vestiram a camisa cruz-maltina.

- É um Raniel que chega bem focado. Os problemas que eu passei serviram bem para minha vida. Estou com 25 anos, mas mentalidade de veterano. Espero fazer tudo que não consegui fazer no Santos e no São Paulo. Sei que a desconfiança é grande, mas tudo é no tempo certo e no tempo de Deus. Tenho quase certeza que é o lugar que Deus me colocou. Vai ser bom para mim e bom para o Vasco também - projetou.