Apresentado no Botafogo, Erison chega empolgado ao clube: 'Vou lutar muito dentro de campo'

O atacante Erison não escondeu seu entusiasmo por ter desembarcado no Botafogo. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (21), o jogador de 22 anos, não escondeu seu entusiasmo por ter assinado por dois anos com o clube alvinegro. Aos seus olhos, ele chega em um momento de grandes esperanças tanto para o clube quanto para os jogadores devido à chegada do investidor John Textor.

- O Botafogo está se reestruturando, isso é muito importante para todos nós. Temos que ser fortes dentro de campo, vencer, conquistar e dar muitas alegrias ao torcedor - declarou.

Erison também detalhou suas qualidades.

- Minhas características são força, velocidade, boa finalização e cabeceio - e não mediu palavras sobre sua euforia:

- Estou muito feliz de vestir essa camisa. Pode esperar que vou honrar essa camisa e lutar muito dentro de campo - finalizou.

O atacante chegou ao Rio de Janeiro no início da semana e já foi integrada aos treinos. Ele destacou a relação com os companheiros.

- Foi uma semana muito boa, fui muito bem recebido. Isso é muito importante pra que eu possa fazer grandes treinos e jogos pelo Botafogo - disse.