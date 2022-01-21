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Apresentado no Botafogo, Erison chega empolgado ao clube: 'Vou lutar muito dentro de campo'

Atacante, que assinou por dois anos com o Alvinegro, destaca momento de reestruturação após chegada do investidor John Textor a General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 16:08

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 16:08

O atacante Erison não escondeu seu entusiasmo por ter desembarcado no Botafogo. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (21), o jogador de 22 anos, não escondeu seu entusiasmo por ter assinado por dois anos com o clube alvinegro. Aos seus olhos, ele chega em um momento de grandes esperanças tanto para o clube quanto para os jogadores devido à chegada do investidor John Textor.
- O Botafogo está se reestruturando, isso é muito importante para todos nós. Temos que ser fortes dentro de campo, vencer, conquistar e dar muitas alegrias ao torcedor - declarou.
Erison também detalhou suas qualidades.
- Minhas características são força, velocidade, boa finalização e cabeceio - e não mediu palavras sobre sua euforia:
- Estou muito feliz de vestir essa camisa. Pode esperar que vou honrar essa camisa e lutar muito dentro de campo - finalizou.
O atacante chegou ao Rio de Janeiro no início da semana e já foi integrada aos treinos. Ele destacou a relação com os companheiros.
- Foi uma semana muito boa, fui muito bem recebido. Isso é muito importante pra que eu possa fazer grandes treinos e jogos pelo Botafogo - disse.
Crédito: VitorSilva(Divulgação/Botafogo

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