Apresentado, Bruno Melo exalta qualidade sobre jogo aéreo e fala sobre jogar no Corinthians: 'Não pensei duas vezes'

Na tarde de quinta-feira (20), o Corinthians apresentou o lateral-esquerdo Bruno Melo como segundo reforço do clube para a temporada. O defensor chegou ao clube por empréstimo de um ano do Fortaleza e vestirá a camisa 27.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos​O lateral agradeceu ao Fortaleza, clube que defendeu entre 2015 e 2021, e falou sobre o desejo em conquistar não só títulos, como a torcida corintiana.

- Tenho que agradecer ao Fortaleza por tudo que eu vivi lá, desde a base, me identifiquei muito com o clube, tenho amigos lá. Mas estou no Corinthians, tenho que conquistar os meus objetivos aqui, conquistar a torcida, cair nas graças da torcida, e conquistar tudo aquilo que o clube disputar no decorrer do ano - disse.

O atleta vinha treinando com o elenco corintiano desde a última semana e até mesmo participou do segundo-tempo dos dois jogos-treinos disputados pelo Timão, no CT Joaquim Grava, contra Inter de Limeira e Grêmio Osasco Audax. Em ambas ocasiões, o jogador atuou como zagueiro no time reserva.

Bruno falou sobre a sua polivalência na defesa e as expectativas que a torcida do Timão pode ter com a sua chegada.

- Devido à minha altura, tenho um jogo aéreo muito bom. Minha posição de origem é lateral, mas já joguei de zagueiro, tenho essa facilidade. Tenho que me preparar para o que o professor Sylvinho precisar, eu estar à disposição dele. O torcedor pode esperar de mim muita raça, vontade. Sou técnico, tenho velocidade e muita vontade - revelou.

> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

Cearense, de Paracuru, o lateral revelou que estava em sua cidade natal quando seu empresário contou sobre o interesse do Corinthians. Bruno não titubeou e quis ir para São Paulo no mesmo dia.

- Estava em Paracuru quando o meu empresário me ligou e disse "está preparado para vir ao Corinthians?". Eu falei com o presidente e não pensei duas vezes, quem não quer jogar no Corinthians. Queria vir no mesmo dia em que ele me ligou. Estou muito feliz e só agradeço a Deus pela oportunidade. Só acreditei mesmo quando cheguei aqui - contou.

Treinando em um dos melhores centro de treinamentos do país, Bruno elogiou a estrutura do clube e espera se dar bem com os diversos companheiros que já defenderam a Seleção Brasileira.

- É totalmente diferente do Fortaleza, em termos de estrutrura, outro patamar. Brinquei com os amigos da minha cidade de estar jogando ao lado de caras de seleção, como Willian, Paulinho. Vou me dar bem com eles - disse o lateral.

Apesar de atuar na defesa, Bruno soma alguns gols emblemáticos e decisivos ao longo de sua carreira. Um dos mais especias foi a penalidade convertida por ele que deu o acesso para a Série B ao Fortaleza.

- Tudo começou com o gol do acesso da Série C para a B. E ali ficou marcado na minha carreira, pois foi o primeiro jogo em que minha mãe foi ao estádio - revelou o atleta que em 2021 atuou em 39 jogos e marcou três gols pelo Leão do Pici.

O lateral também comentou sobre a paixão da torcida corintiana, revelando ser difícil jogar contra o Time do Povo na Neo Química Arena. Apesar de tímido, ele mostrou ansiedade em estreiar pelo clube paulista.

- Já joguei contra o Corinthians aqui, é muito difícil. A torcida não para um instante, e isso ajuda bastante. A torcida do Corinthians é louca mesmo. Estou muito ansioso pela minha estreia, mas isso quem decide é o Sylvinho.

Por fim, Bruno comentou o interesse do Corinthians em fechar a contratação de Diego Costa. O ex-atleta do Atlético-MG é nordestino como ele, e o novo reforço do Timão espera ver Diego Costa com o uniforme do Timão.

- Espero que ele (Diego Costa) possa vir. Tenho certeza que ele vai encontrar um grande elenco, e vai nos ajudar bastante. Espero contar com ele.