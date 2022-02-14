Após voltar aos treinos no Corinthians, Fagner tranquiliza sobre dores na coxa: 'Foi só um aviso'

Um dos principais jogadores do Corinthians, o lateral-direito Fagner preocupou nos últimos dias, por conta de dores musculares na região posterior da coxa direita na qual sofreu durante o segundo tempo da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Mirassol, na última quinta-feira (10), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. No entanto, mesmo fazendo tratamento nos últimos dias, o atleta voltou às atividades normais, com bola, nesta segunda-feira (14) e disse que substituição durante o último jogo e atividades de recuperação na última sexta-feira (11) e domingo (13) foram por precaução.

- Foi só um aviso. A gente acaba tendo um pouco de convivência e vai tendo uma certa noção de cuidados. Foi mais uma precaução, de um dolorido que senti na perna, e achei melhor sair para evitar algum problema. Realmente não foi nada e já pude treinador hoje. Muito feliz. Continuar se preparando bem para fazer um ótimo jogo na quarta-feira - afirmou Fagner à Corinthians TV.

Aos 32 anos, Fagner é um dos atletas mais experientes do Timão. Com 437 jogos disputados, o lateral é o 15º atleta com mais partidas disputados pelo clube. No início deste ano, o Corinthians renovou o vínculo com o atleta até o fim de 2023.