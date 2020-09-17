Após vitória, Timão se reapresenta com atividade integrada ao sub-20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a vitória por 3 a 2 diante do Bahia, na Neo Química Arena, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira. A equipe terá um período maior de preparação para o próximo desafio pelo Brasileirão, que será na próxima quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, diante do Sport.Na atividade do dia, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Os demais atletas foram a campo com o técnico Dyego Coelho e participaram de um treinamento tático ao lado do elenco do sub-20. Vale lembrar que a imprensa não tem acesso ao CT para acompanhar os treinos por conta dos protocolos de saúde.

A novidade do dia ficou por conta de Luan e Boselli, que ficaram fora dos últimos jogos do Timão no Brasileirão. O meia, que se recupera de um estiramento na coxa direita, e o atacante, que trata entorse no tornozelo direito, trabalharam no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas do clube.

Suspenso pelo STJD, Jô ainda precisará cumprir mais um jogo de punição, ou seja, não estará em campo novamente contra o Sport. Já Gabriel, que ficou fora diante do Bahia por ter acumulado três cartões amarelos, estará à disposição de Coelho na Ilha do Retiro na próxima quarta-feira, pela 12ª rodada.