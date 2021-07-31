Após vitória sobre o Vasco, Botafogo provoca Lisca nas redes sociais: 'Noite muito doida no Nilton Santos'

Neste sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão. Após o apito final, o Glorioso usou as redes sociais para provocar Lisca, que recusou o convite para treinar o time e optou pelo Vasco. O técnico tem o apelido de Lisca "Doido" desde a época em que comandava o Juventude. Com o resultado, o time acumula 19 pontos e tem terceira vitória consecutiva, fato inédito até agora na campanha do Alvinegro. No próximo domingo (08), o Botafogo encara a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.