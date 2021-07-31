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  • Após vitória sobre o Vasco, Botafogo provoca Lisca nas redes sociais: 'Noite muito doida no Nilton Santos'
futebol

Após vitória sobre o Vasco, Botafogo provoca Lisca nas redes sociais: 'Noite muito doida no Nilton Santos'

Técnico recebeu convite do Alvinegro mas recusou e assinou com o Vasco; Depois de 2 a 0, clube usou as redes sociais para ironizar o episódio...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 20:37
Crédito: Reprodução/Vasco TV
Neste sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão. Após o apito final, o Glorioso usou as redes sociais para provocar Lisca, que recusou o convite para treinar o time e optou pelo Vasco. O técnico tem o apelido de Lisca "Doido" desde a época em que comandava o Juventude. Com o resultado, o time acumula 19 pontos e tem terceira vitória consecutiva, fato inédito até agora na campanha do Alvinegro. No próximo domingo (08), o Botafogo encara a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Nilton Santos.

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