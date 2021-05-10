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Após vitória sobre a Portuguesa, Fluminense chega a marca de dez jogos de invencibilidade

O Tricolor das Laranjeiras soma seis vitórias e quatro empates nos últimos dez jogos, o que representa um aproveitamento de 73,33%...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 16:08
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Na tarde do último domingo, o Fluminense derrotou a Portuguesa por 3 a 1, no Maracanã, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras alcançou a marca de dez jogos seguidos de invencibilidade. Nessas partidas, sete foram pelo Estadual (cinco vitórias e dois empates) e três pela Libertadores (uma vitória e dois empates).> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresA última derrota da equipe comandada pelo técnico Roger Machado aconteceu há mais de um mês, no dia 26 de março, contra o Volta Redonda, na estreia dos titulares que voltavam de férias na temporada. Desde então, são seis vitórias e quatro empates, o que representa um aproveitamento de 73,33%.
A última sequência de dez partidas sem derrota do Fluminense havia sido entre os dias 16 de novembro de 2019 e 29 de janeiro de 2020. Na época, foram três empates (contra Atlético-MG, Avaí e Fortaleza) e sete vitórias (contra CSA, Palmeiras, Corinthians, Cabofriense, Portuguesa-RJ, Bangu e Flamengo). A sequência só foi interrompida no dia primeiro de fevereiro de 2020, na derrota contra o Boavista por 1 a 0.
- A avaliação do trabalho é positiva. Não apenas pelos resultados que nos levaram à final e que nos colocaram no primeiro lugar no grupo da Libertadores até o momento, mas porque faço parte de um grupo especial e de um clube especial, que trabalha com muita seriedade, buscando o melhor sempre. Isso que me deixa feliz de fazer parte desse projeto. De um clube onde fiz história e que continuo construindo história também - avaliou o treinador Roger Machado após a partida contra a Portuguesa.
> Veja a tabela da Libertadores de 2021
Agora, o Fluminense vira a chave e volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na liderança do Grupo D com cinco pontos, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, às 21h, diante do Santa Fe (COL), no Maracanã.

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