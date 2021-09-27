Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após vitória no Dérbi, Sylvinho parabeniza Corinthians: 'Muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo'
futebol

Após vitória no Dérbi, Sylvinho parabeniza Corinthians: 'Muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo'

O Timão divulgou o vídeo dos bastidores da vitória do Alvinegro contra o Verdão, por 2 a 1, na Neo Química Arena...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:53
Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Dérbi de sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, rendeu muita celebração dos jogadores e comissão técnica do Timão. O clube Alvinegro divulgou os bastidores do triunfo contra o Verdão, que mostrou o discurso do técnico corinthiano depois do jogo.
Relembre os 14 jogos de invencibilidade do Palmeiras fora de casa na LibertaApós conquistar o resultado positivo, Sylvinho parabenizou cada um pela vitória do Corinthians, ressaltando o empenho de cada um em campo.
- É muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo. Olhar no olhar de cada um de vocês. Parabéns pela vitória, parabéns pelo empenho. Eu pedi aqui, de uma tal forma, vocês têm me conhecido, vocês entenderam. Eu vi um dar um pique no final, vi um entrar com 15, eu vi o outro fechar a linha de passe no final. É a força do grupo, a força de vocês, senhores. Parabéns para todos vocês! É um orgulho e uma alegria. Nos vemos na segunda à tarde, senhores. Parabéns. Curtam o domingo ao lado de seus familiares e amigos. - concluiu Sylvinho no vestiário depois da vitória.
O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão é no sábado (2), às 19h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados