Após vitória no Dérbi, Sylvinho parabeniza Corinthians: 'Muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo'

A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Dérbi de sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, rendeu muita celebração dos jogadores e comissão técnica do Timão. O clube Alvinegro divulgou os bastidores do triunfo contra o Verdão, que mostrou o discurso do técnico corinthiano depois do jogo.
Relembre os 14 jogos de invencibilidade do Palmeiras fora de casa na LibertaApós conquistar o resultado positivo, Sylvinho parabenizou cada um pela vitória do Corinthians, ressaltando o empenho de cada um em campo.
- É muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo. Olhar no olhar de cada um de vocês. Parabéns pela vitória, parabéns pelo empenho. Eu pedi aqui, de uma tal forma, vocês têm me conhecido, vocês entenderam. Eu vi um dar um pique no final, vi um entrar com 15, eu vi o outro fechar a linha de passe no final. É a força do grupo, a força de vocês, senhores. Parabéns para todos vocês! É um orgulho e uma alegria. Nos vemos na segunda à tarde, senhores. Parabéns. Curtam o domingo ao lado de seus familiares e amigos. - concluiu Sylvinho no vestiário depois da vitória.
O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão é no sábado (2), às 19h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.