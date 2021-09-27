Após vitória no Dérbi, Sylvinho parabeniza Corinthians: 'Muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo'

- É muito gostoso ver o que vocês estão construindo como grupo. Olhar no olhar de cada um de vocês. Parabéns pela vitória, parabéns pelo empenho. Eu pedi aqui, de uma tal forma, vocês têm me conhecido, vocês entenderam. Eu vi um dar um pique no final, vi um entrar com 15, eu vi o outro fechar a linha de passe no final. É a força do grupo, a força de vocês, senhores. Parabéns para todos vocês! É um orgulho e uma alegria. Nos vemos na segunda à tarde, senhores. Parabéns. Curtam o domingo ao lado de seus familiares e amigos. - concluiu Sylvinho no vestiário depois da vitória.