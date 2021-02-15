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Após vitória, Martinelli destaca apoio dos jogadores mais experientes do Fluminense: 'Passam confiança'

O Fluminense derrotou o Ceará, no Castelão, com gols de John Kennedy, Martinelli e Samuel Granada, todos crias de Xerém...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 20:09

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:09

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta segunda-feira, 15, o Fluminense derrotou o Ceará por 3 a 1, no Castelão, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Crias da base, John Kennedy, Martinelli e Samuel Granada fizeram os gols da vitória tricolor, e Vina diminuiu para o Vozão. Após a vitória, Martinelli comemorou o resultado e destacou o aprendizado com os jogadores mais rodados do grupo.+Veja a tabela e simule os resultados da reta final do Brasileirão- Os mais experientes passam muita confiança para gente (que vem de Xerém) e o grupo todo conquistou nosso primeiro objetivo, que era voltar a Libertadores. Agora a gente tem mais um, que sabemos que é muito possível. Estamos trabalhando para isso - comentou.O Fluminense está a apenas dois pontos do São Paulo, quarto colocado do Brasileirão, e do Atlético-MG, terceiro colocado. Assim, o time ainda tem chances matemáticas e busca a classificação direta para a Libertadores. O Tricolor Carioca volta a campo neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h15, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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