Após vitória do Fluminense na Copa do Brasil, Roger fala sobre Ganso: 'Conto muito com ele'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O futuro de Ganso no Fluminense continua incerto. O Santos quer ter o jogador de volta e, inclusive, já procurou o Fluminense para iniciar as negociações pelo meia. No fim do mês de maio, a reportagem do LANCE! confirmou que depois de demonstrar um interesse inicial, o Peixe planeja ter o camisa 10 do Tricolor por empréstimo.​No entanto, apesar dessa situação, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, destacou que "conta muito" com Ganso. O treinador elogiou a atuação do meio-campista na partida de ida da Copa do Brasil e disse que ele é a opção imediata na ausência de Cazares, que serve a Seleção Equatoriana.

- O Paulo é minha opção imediata na ausência do Cazares. Entrou hoje e muito bem, oferecendo o que tem de qualidade. Tenho buscado ajustar o posicionamento dentro do que eu entendo para aquela função. É uma posição um pouco mais desgastante para o meia atuar no tripé. Mas ele até aqui no Fluminense, com o Diniz, já jogou de volante. Tem essa capacidade e com uma qualidade que poucos têm. Quando entrou achou muitos passes, roubou bolas, demonstrou que está motivado. Conto muito com ele - afirmou Roger. > Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Pelo lado do Santos, as portas estão abertas. Após a vitória sobre o Cianorte, também na Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz classificou a possível transferência de Ganso para o Peixe como "bom para todo mundo", mas salientou que o assunto é tratado internamente.

- É um assunto interno. Resolvemos internamente. Ganso teve grande participação comigo no Fluminense. Se puder voltar, seria bom para todo mundo, mas tratamos disso internamente - disse Diniz.

O nome de Paulo Henrique Ganso divide opiniões no Comitê de Gestão do Santos. Além da questão técnica, há dúvidas sobre uma volta do jogador ao clube pela saída forçada para o São Paulo, em 2012. Depois de um possível acordo nas condições com o Fluminense, o acordo ainda teria de ser votado no Comitê de Gestão.