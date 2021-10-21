Após vitória, chance de acesso do Botafogo à Série A sobe para 93%

O acesso para a Série A parece, dia após dia, uma realidade para o Botafogo. A vitória sobre o Brusque na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, colocou o Alvinegro com praticamente 94% de chances de subir. Os números foram divulgados pelo Departamento de Matemática da UFMG.
O estudo da universidade colocou o Botafogo, vice-líder da Série B do Brasileirão com 55 pontos, com 93,9% de chances de subir. Em relação a título, o Alvinegro aparece com 35% de probabilidade de conquistar o troféu.
As chances matemáticas são claras, mas vale ressaltar que o Botafogo ainda não garantiu o acesso para a Série A - o treinador Enderson Moreira fez questão de frisar, em entrevista coletiva, que o elenco vai encarar as rodadas restantes da Série B como "finais".
O Botafogo volta aos gramados na próxima terça-feira para enfrentar o Goiás às 21h30 na Serrinha, pela 32ª rodada. É um confronto direto: o Esmeraldino é o 3º colocado.