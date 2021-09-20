Após vitória, Botafogo se torna time com o melhor ataque na Série B do Brasileirão

A boa fase do Botafogo na Série B do Brasileirão acaba refletindo nos números e estatísticas da competição. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, no último sábado, a equipe comandada por Enderson Moreira se tornou o clube com o melhor ataque no torneio.
O Botafogo, agora, tem 37 gols marcados na competição, deixando o Guarani, com 34, para trás. As equipes terminaram a última rodada empatadas neste quesito, mas o Alvinegro tomou a dianteira com o triunfo sobre o Timbu. Do total, 21 foram marcados sob o comando de Enderson Moreira, que assumiu o Alvinegro no decorrer do campeonato.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o CSA, às 19h, no Estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B.