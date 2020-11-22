Após vitória, Arrascaeta destaca evolução do Flamengo e garante: 'Nos dá muita confiança'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após quatro partidas sem vencer, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias neste sábado e, de quebra, assumiu a liderança provisória do Brasileiro. Destaque no 3 a 1 diante do Coritiba - com um gol e uma assistência -, o meia Arrascaeta celebrou a boa atuação da equipe e destacou a importância dos três pontos para a sequência na temporada.- Estamos tentando criar mais lá em cima, apertar os caras, ter mais pressão. Melhoramos muito para esse jogo e temos que continuar melhorando. O Rogério faz um grande trabalho, é um grande treinador. Semana que vem será cheia, e hoje era importante vencer esse jogo em casa. Fazia tempo que não ganhávamos. Isso nos dá muita confiança.

Na entrevista concedida ao Premiere após o fim da partida, o uruguaio também comentou sobre o início de trabalho de Rogério Ceni, que ainda não havia vencido no comando do Rubro-Negro. Segundo Arrascaeta, o grupo ainda está se adaptando ao estilo de jogo do novo treinador e busca repetir o sucesso de 2019.

- Aos poucos vamos pegando o que ele está passando. A gente tenta dar o melhor sempre. Ano passado foi um ano muito bom e tomara que seja possível voltar esse ano.