Após vice do Palmeiras, dirigente do Flamengo critica nível na final do Mundial: 'Um futebol tão feio'

Vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches não poupou a sua opinião ácida a respeito do nível visto na recém-finalizada final do Mundial de Clubes, entre Palmeiras e Chelsea, vencida pelos ingleses por 2 a 1, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.- Independente de qualquer coisa uma coisa é certa. Uma final do Mundial jamais deveria apresentar um futebol tão feio - escreveu Dunshee. Campeão da Libertadores-2021 justamente contra o Flamengo, o Palmeiras não conseguiu derrotar o Chelsea, que venceu, na prorrogação, por 2 a 1, neste sábado, com gols de Lukaku e Havertz (de pênalti). O gol do clube brasileiro foi marcado por Raphael Veiga, também da marca da cal.