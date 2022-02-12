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  • Após vice do Palmeiras, dirigente do Flamengo critica nível na final do Mundial: 'Um futebol tão feio'
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Após vice do Palmeiras, dirigente do Flamengo critica nível na final do Mundial: 'Um futebol tão feio'

Rodrigo Dunshee de Abranches compartilhou a sua ácida opinião através do Twitter...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:23
Vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches não poupou a sua opinião ácida a respeito do nível visto na recém-finalizada final do Mundial de Clubes, entre Palmeiras e Chelsea, vencida pelos ingleses por 2 a 1, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.- Independente de qualquer coisa uma coisa é certa. Uma final do Mundial jamais deveria apresentar um futebol tão feio - escreveu Dunshee. Campeão da Libertadores-2021 justamente contra o Flamengo, o Palmeiras não conseguiu derrotar o Chelsea, que venceu, na prorrogação, por 2 a 1, neste sábado, com gols de Lukaku e Havertz (de pênalti). O gol do clube brasileiro foi marcado por Raphael Veiga, também da marca da cal.
Crédito: DunsheeaoladodopresidentedoFlamengo,RodolfoLandim(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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