Após vencer o Bahia, Sylvinho destaca elenco e bom ambiente no Corinthians: 'A força é do grupo'

Crédito: Reprodução/ Corinthians TV

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (5), pela 24ª rodada do Brasileirão. Na primeira partida com a volta da torcida corintiana ao estádio, o time jogou bem e virou o placar contra a equipe nordestina. Após o jogo, Sylvinho falou sobre a atuação do Timão e ressaltou o bom ambiente de trabalho como fator crucial para o bom desempenho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ao falar do rendimento da equipe, Sylvinho se referiu ao momento do Corinthians como 'bom', mas ressaltou que o clube segue em um período de desenvolvimento. O treinador citou, ainda três 'grupos' de atletas que tem a sua disposição no elenco.

- O time está jogando bem, está em uma momento bom. É um momento de construção, de todos nós. Eu digo sempre que aqui temos três pilares: atletas que já ganharam tudo, levantaram, aqui, Libertadores, Mundial; atletas jovens que estão maturando e sendo oportunizados; e temos atletas que chegaram, recentemente, de cenários diferentes, que vieram qualificar muito esse grupo - explicou o técnico.Sylvinho explicou, ainda, os fatores positivos nos bastidores, que ajudam o time a melhorar o rendimento. Contente com a fase do Corinthians, o treinador admitiu ainda ter pontos para evoluir.