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Após vencer o Bahia, Sylvinho destaca elenco e bom ambiente no Corinthians: 'A força é do grupo'

Após primeira partida da equipe com sua torcida de volta ao estádio, o treinador destacou os 'pilares' que possui no elenco e falou sobre período de construção que vive o time...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 01:15

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 01:15

Crédito: Reprodução/ Corinthians TV
O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (5), pela 24ª rodada do Brasileirão. Na primeira partida com a volta da torcida corintiana ao estádio, o time jogou bem e virou o placar contra a equipe nordestina. Após o jogo, Sylvinho falou sobre a atuação do Timão e ressaltou o bom ambiente de trabalho como fator crucial para o bom desempenho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao falar do rendimento da equipe, Sylvinho se referiu ao momento do Corinthians como 'bom', mas ressaltou que o clube segue em um período de desenvolvimento. O treinador citou, ainda três 'grupos' de atletas que tem a sua disposição no elenco.
- O time está jogando bem, está em uma momento bom. É um momento de construção, de todos nós. Eu digo sempre que aqui temos três pilares: atletas que já ganharam tudo, levantaram, aqui, Libertadores, Mundial; atletas jovens que estão maturando e sendo oportunizados; e temos atletas que chegaram, recentemente, de cenários diferentes, que vieram qualificar muito esse grupo - explicou o técnico.Sylvinho explicou, ainda, os fatores positivos nos bastidores, que ajudam o time a melhorar o rendimento. Contente com a fase do Corinthians, o treinador admitiu ainda ter pontos para evoluir.
- Estamos em construção, já viramos o segundo turno, todos são muito importantes e a força é do grupo, e eles têm demonstrado isso. De maneira que o time está jogando bem, sim, mas, enfim, nós temos bastante coisa para fazer, é um processo de construção que eu estou muito feliz de estar realizando aqui no clube, o feedback dos atletas é ótimo, o ambiente de trabalho nosso com todos é muito bom e feliz. Feliz por esse momento que nós estamos vivendo.

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