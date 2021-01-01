Após vencer o América-MG, Palmeiras marca ao menos cem gols num ano pela sexta vez consecutiva

O Palmeiras venceu, na última quarta-feira (30), o América-MG por 2 a 0 e, com isso, se classificou para a final da Copa do Brasil. O resultado, além de proporcionar a oportunidade de conquistar mais um título nacional e uma elevada quantia monetária aos cofres alviverdes, garantiu ao clube a marca de cem gols marcados em 2020.

Este ano, a temporada teve de ser interrompida devido à pandemia da Covid-19 e, por isso, esta só se encerra em 2021. Sendo assim, o Verdão entrou em campo ‘apenas’ 60 vezes, contabilizando uma média de 1,68 gol por jogo – a segunda maior da década, perdendo apenas para o ano de 2018 (1,70).Após vencer a equipe mineira, o Alviverde chegou aos 101 tentos e, se manter a média, pode ter um dos ataques mais goleadores em uma temporada dos últimos dez anos do clube, considerando que o time ainda disputará, ao menos, 16 partidas.