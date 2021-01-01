Após vencer o América-MG, Palmeiras marca ao menos cem gols num ano pela sexta vez consecutiva

O Palmeiras venceu, na última quarta-feira (30), o América-MG por 2 a 0 e, com isso, se classificou para a final da Copa do Brasil. O resultado, além de proporcionar a oportunidade de conquistar mais um título nacional e uma elevada quantia monetária aos cofres alviverdes, garantiu ao clube a marca de cem gols marcados em 2020.
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Este ano, a temporada teve de ser interrompida devido à pandemia da Covid-19 e, por isso, esta só se encerra em 2021. Sendo assim, o Verdão entrou em campo ‘apenas’ 60 vezes, contabilizando uma média de 1,68 gol por jogo – a segunda maior da década, perdendo apenas para o ano de 2018 (1,70).Após vencer a equipe mineira, o Alviverde chegou aos 101 tentos e, se manter a média, pode ter um dos ataques mais goleadores em uma temporada dos últimos dez anos do clube, considerando que o time ainda disputará, ao menos, 16 partidas.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima terça-feira (5), contra o River Plate, às 21h30, pela primeira partida das semifinal da Copa Libertadores da América.
Confira os dados do Palmeiras por ano durante a década:2011: 69 jogos / 95 gols2012: 74 jogos / 108 gols2013: 68 jogos / 113 gols2014: 64 jogos / 75 gols2015: 72 jogos / 119 gols2016: 67 jogos / 110 gols2017: 68 jogos / 114 gols2018: 77 jogos / 131 gols2019: 69 jogos / 106 gols2020: 60 jogos / 101 gols